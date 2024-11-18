Beylikdüzü'nde inşaat kumu kazaya sebep oldu

Beylikdüzü'nde bir inşaat firmasının yol üzerine döktüğü inşaat kumu, kazaya neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmazken, araçta hasar meydana geldi. Olay, akşam saat 21.30 sularında Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde bulunan Marmara Caddesi'nde gerçekleşti. İnşaat firması, cadde üzerindeki şantiyede kullanılacak kumu iki şeritli yolun bir şeridine dökerek yolu kapattı. Ancak, firma yolun çevresine herhangi bir uyarı levhası koymamıştı. Bu durum, cadde üzerinde seyreden Mehmet F. isimli sürücünün, yolu kapatan kumu fark etmeyerek aracıyla kum yığınına saplanmasına neden oldu. Neyse ki, sürücünün hızının düşük olması, olası bir kazanın önüne geçti. Herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, otomobilde hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak inşaat firmasının sorumluluğu ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığına dikkat çekildi.