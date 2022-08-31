﻿Beylikdüzü'nde kediyle yılan kapıştı

İHA'nın haberine göre, Beylikdüzü Gürpınar'da sokakta bir kediyle yılan karşılaştı.
Yılanın kendisini savunması ve kedinin yılanla oynama çabası vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde kedinin otların arasına giren yılanın kedi tarafından takip edilmesi ve sonrasında ise ayırmaya çalışan vatandaşların taş attıkları görülüyor.
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