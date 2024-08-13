Beylikdüzü’nde korku dolu anlar: Trafo bomba gibi patladı

Kaynak: İHA
Beylikdüzü’nde korku dolu anlar: Trafo bomba gibi patladı

İstanbul Beylikdüzü’nde, bir sanayi sitesinde bulunan trafoda meydana gelen büyük patlama, trafonun alev topuna dönmesine neden oldu.

Patlama anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle dumanların yükseldiği trafoda aniden büyük bir patlama yaşandı.

Patlamanın ardından trafo alevler içinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, trafonun bir anda patladığı ve alev aldığı anlar net bir şekilde görülüyor.

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