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  • Otobüs camlarını taşlıyorlar. Bunun adına da eğlence diyorlar. Otobüscüler bu saldırganların bir önce yakalanmasını isti

Otobüs camlarını taşlıyorlar. Bunun adına da eğlence diyorlar. Otobüscüler bu saldırganların bir önce yakalanmasını istiyor

Yolcu dolu otobüslerin camlarını taşla patlatıyorlar bir de bunun adına oyun diyorlar. Beylikdüzü’nde’ eğlence’ adı altında 15-16 yaşındaki gençlerin otobüsleri taşlamaları, sürücüleri canından bezdirdi. Yaşanan anlar güvenlik kameralarına yansırken şikayetçi olduklarını belirten sürücüler konu ile ilgili bir an önce önlem alınmasını istiyor.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 17:17
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Beylikdüzü'nde otobüs camlarını taşlıyorlar. Bunun adına da eğlence diyorlar. Otobüscüler bu saldırganların bir önce yakalanmasını istiyor

Otobüs camlarını taşlıyorlar. Bunun adına da eğlence diyorlar. Otobüscüler bu saldırganların bir önce yakalanmasını istiyor
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Beylikdüzü’nde’ eğlence’ adı altında 15-16 yaşındaki gençlerin otobüsleri taşlamaları, sürücüleri canından bezdirdi. Yaşanan anlar güvenlik kameralarına yansırken şikayetçi olduklarını belirten sürücüler konu ile ilgili bir an önce önlem alınmasını istiyor.


Adnan Kahveci Mahallesi’nde bir grup 15-16 yaşındaki genç, yoldan geçen içi yolcu dolu belediye otobüslerini taşlayarak eğlendiğini iddia ediyor. Camları çoğu kez zarar gören otobüs sürücüleri ise durumdan dolayı şikayetçi.

Sürücüler, gençlerin yaptığı bu tehlikeli oyunun bir gün yolculara ya da kendi canlarına da zarar getireceğini söyledi. Çocukların defalarca kez otobüsün camlarını taşlayıp kaçmalarından sonra ise sürücüler, Beylikdüzü polisine durumu ilettiklerini ancak hiçbir sonuç alınmadığını ifade ediyor. Farklı zamanlarda yaşanan araç taşlamalarının sonuncusu 2 gün önce güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir grup gencin otobüs geçerken hep birlikte aracı taşladıkları ve kaçtıkları görülüyor.


Aracı taşlanan otobüs sürücüsü Muhammed Özmen, “Kullandığımız araçlar toplu ulaşım aracı ve insan taşıyoruz. Maddi hasardan ziyade ya insanlara taş gelse bunun hesabını kim soracak? Bunun yapılması çok yanlış. Yeri geliyor annemiz, babamız, kardeşlerimiz biniyor. Biraz daha hassasiyet olursa seviniriz. Taş atan çocukları uyaramadan kaçıyorlar ve sürekli tekrarlanan şeyler bunlar. Konu ile ilgili şikayetçi de olduk. Bunun takibindeyiz” dedi.

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