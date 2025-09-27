Beylikdüzü'nde özel bakım merkezi için kapatma kararı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan özel bir bakım merkezine yönelik iddiaların tespitinin ardından bakım merkezine yönelik kapatma kararı alındığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan özel bir bakım merkezine yönelik bugün bazı basın yayın organlarında yer alan iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Haberlere konu olan özel bakım merkezi ile ilgili iddiaların tespitinin ardından il müdürlüğümüzce ivedilikle teftiş başlatılmıştı. İddialara ilişkin ihmali bulunan kişilerin iş akdi feshedilip, Cumhuriyet Başsavcılığına Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştu. Söz konusu özel bakım merkezine yönelik kapatma kararı alınmış olup, kurumdan hizmet alan engelli bireylerin başka merkezlere yerleştirilme süreci başlatılmıştır. İhmali bulunanların en ağır cezayı alması için bizzat suç duyurusunda bulunduğumuz ve müdahil olduğumuz dava sürecini titizlikle takip edeceğiz" ifadelerine yer verildi