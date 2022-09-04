4 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'Yanlış anlama'kavgası 2 kişi yaralandı 6 kişi gözaltına alındı

'Yanlış anlama'kavgası 2 kişi yaralandı 6 kişi gözaltına alındı

İstanbul Beylikdüzü'nde sendeleyen kadını tutmak istedi, ortalık karıştı, kavga çıktı. Silah ve sopalar çekildiği olay sırasında iki kişi yaralandı. Polis 6 kişiyi gözaltına aldı.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 11:53
Son Güncelleme: 4 Eylül 2022 Pazar - 12:35
Takip Et

Beylikdüzü'nde sendeleyen kadını tutmak istedi, meydan savaşı çıktı. 2 kişi yaralandı 6 kişi gözaltına alındı

'Yanlış anlama'kavgası 2 kişi yaralandı 6 kişi gözaltına alındı
+
Aa
-

Beylikdüzü'nde, sendeleyen kadını tutmak isteyen Yasin A. yanlış anlaşılmaya neden oldu. Eşine sarkıntılık yapıldığını düşünen Umut O. , Yasin A. ve yanındaki kişiye saldırdı. Büyüyen kavgada silah ve sopalar kullanılırken 2 kişi yaralandı. 6 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, Gürpınar Mahallesi'nde büfenin önünde yaşandı. İddiaya göre, büfeden çıkan Gönül Gökmen O.'nun sendelediğini gören Yasin A., kadını tutmaya çalıştı. Durumu yanlış anlayan Gönül Gökmen O.'nun eşi Umut O. Yasin A. ve yanındaki arkadaşına saldırdı.

Yaşanan arbedeye tarafların arkadaşlarının da karışması ile tekme ve yumruklar havada uçuştu. Arkadaşının darbedildiğini gören Berkan K., belinden çıkardığı silahla Umut O. ile arkadaşı Metin G.'ye doğru 3 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavga sırasında yaralanan Umut O. ve Metin G., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahla yaralan Metin G. ve darptan dolayı yaralı olan Umut O.'nun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Gürpınar Polis Merkezi Asayiş Büro ekiplerinin çalışmasıyla Erol Ö., Erkan Ö, Yasin A., Hakan Ö., Serkan Ö. ve Berkan K. gözaltına alındı. Büfenin önünde yaşanan o anlar, güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

SUÇU BABASI ÜSTLENMEYE ÇALIŞTI

Olay sonrasında Berkan K.'nın babası Murat K., polis merkezine giderek, Metin G.'yi vurduğunu, daha sonra silahı denize attığı yönünde ifade verdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, silahı Berkan K.'nın kullandığını tespit etti.

Yapılan çalışma sonucunda Berkan K. silahla birlikte yakalanırken, babası Murat K.'ya "Suçu üstlenme" suçundan işlem yapıldı.
Gönül Gökmen O'nun olaydan önce büfeden alkol aldığını tespit eden polis ekipleri, yasak saatte alkol satışı yapmasından dolayı büfeye cezai işlem uyguladı.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Tamer TÜRK
4.09.2022 12:44
Vay arkadaş vaaay daha neler göreceğiz  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Okan Bayülgen’in kızı babasının boyuna yetişti. Gözlerden uzak büyüttüğü kızı İstanbul genç kız oldu
1
﻿Okan Bayülgen’in kızı babasının boyuna yetişti. Gözlerden uzak büyüttüğü kızı İstanbul genç kız oldu
﻿Sedat Peker hangi AKP’li vekil ve eşini yazacak. Erk Acarer bir oda dolusu dosya olduğunu açıkladı
2
﻿Sedat Peker hangi AKP’li vekil ve eşini yazacak. Erk Acarer bir oda dolusu dosya olduğunu açıkladı
﻿Turhan Çömez’den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın uykularını kaçıracak yanıt. Paylaşımına tek kelime ile cevap verdi
3
﻿Turhan Çömez’den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın uykularını kaçıracak yanıt. Paylaşımına tek kelime ile cevap verdi
﻿Ankara kulislerini karıştıran iddia. Bahçeli’den Erdoğan'a sürpriz mesaj
4
﻿Ankara kulislerini karıştıran iddia. Bahçeli’den Erdoğan'a sürpriz mesaj
﻿12 Dev Adam Bulgaristan'ı devirdi, 2'de 2 yaptı
5
﻿12 Dev Adam Bulgaristan'ı devirdi, 2'de 2 yaptı
﻿Sancaktepe’de iki kamyon kafa kafaya böyle çarpıştı İki kamyonun çarpıştığı kazanın görünteleri ortaya çıktı
6
﻿Sancaktepe’de iki kamyon kafa kafaya böyle çarpıştı İki kamyonun çarpıştığı kazanın görünteleri ortaya çıktı
﻿Dünyaca ünlü televizyon yıldızı bikini giyince göbek yağları ortaya çıktı.
7
﻿Dünyaca ünlü televizyon yıldızı bikini giyince göbek yağları ortaya çıktı.
﻿Fırat Aydınus'tan olay açıklama. ''Hakemlerimize maaş ödenmemiş''
﻿Fırat Aydınus'tan olay açıklama. ''Hakemlerimize maaş ödenmemiş''
﻿Fırat Aydınus'tan olay açıklama. ''Hakemlerimize maaş ödenmemiş''
﻿Google duyurdu: Akıllı telefonlardan o uygulama kaldırılıyor
﻿Google duyurdu: Akıllı telefonlardan o uygulama kaldırılıyor
﻿Google duyurdu: Akıllı telefonlardan o uygulama kaldırılıyor
﻿Cezaevinden çıkıp motosiklet çaldılar
﻿Cezaevinden çıkıp motosiklet çaldılar
﻿Cezaevinden çıkıp motosiklet çaldılar
﻿Fatih Belediyesi 60 personel alacak
﻿Fatih Belediyesi 60 personel alacak
﻿Fatih Belediyesi 60 personel alacak
﻿​Karaman’daki çiftlik evde çıkan yangın
﻿​Karaman’daki çiftlik evde çıkan yangın
﻿​Karaman’daki çiftlik evde çıkan yangın
﻿Merve Tuncel Dünya Şampiyonu. 1500 metre serbestte altın madalya
﻿Merve Tuncel Dünya Şampiyonu. 1500 metre serbestte altın madalya
﻿Merve Tuncel Dünya Şampiyonu. 1500 metre serbestte altın madalya
﻿Kazakistan’da orman yangını büyüyor. Binlerce kişi tahliye edildi
﻿Kazakistan’da orman yangını büyüyor. Binlerce kişi tahliye edildi
﻿Kazakistan’da orman yangını büyüyor. Binlerce kişi tahliye edildi
﻿Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
﻿Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
﻿Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
﻿MİT duyurdu: PKK'nın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi
﻿MİT duyurdu: PKK'nın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi
﻿MİT duyurdu: PKK'nın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi
﻿Anonymous tüm taksileri bir yere topladı: Trafik felç oldu
﻿Anonymous tüm taksileri bir yere topladı: Trafik felç oldu
﻿Anonymous tüm taksileri bir yere topladı: Trafik felç oldu
﻿Güngören Belediyesi personel alacak
﻿Güngören Belediyesi personel alacak
﻿Güngören Belediyesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.