Beylikdüzü'nde tır garajında yangın çıktı

Kaynak: AA
Beylikdüzü'nde tır garajında yangın çıktı

İstanbul Beylikdüzü’nde Yakuplu Mahallesi Ambarlı Caddesi üzerindeki bir tır garajında, çay ocağında çıkan yangın 2 evcil hayvanın ölümüne ve maddi zarara yol açtı.

Beylikdüzü'nde tır garajındaki çay ocağında çıkan yangında 2 evcil hayvan öldü, 3 barınak ile bir tır zarar gördü.

Yakuplu Mahallesi Ambarlı Caddesi'ndeki tır garajında, şoförlere ait konteynerlerdeki çay ocağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, 2 konteyner ve 1 barakayı tümüyle sardı.

Yangını fark eden şoförler araçlarını bölgeden uzaklaştırırken, bir tırın dorsesi alev aldı.

İhbar üzerine söz konusu adrese gelen itfaiye ekipleri, öncelikle alevlerin garajdaki akaryakıt deposuna ulaşmasını engelledi. Ekipler, yangını söndürdü.

Yangında, şoförlerin kullandığı 2 konteyner ile 1 baraka tamamen yanarken, 1 tırın dorsesinde de hasar oluştu.

Ekiplerin yangın çıkan konteynerde yaptığı incelemede, şoförlere ait bir kedi ile köpeğin öldüğü belirlendi.

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