Beylikdüzü’nde trafikte makas atıp sosyal medyada paylaştı: 5 bin 451 lira ceza kesildi

Beylikdüzü D-100 Karayolunda bir sürücü tehlikeli makaslar atarak diğer yolcuların hayatını tehlikeye attı. Yanındaki arkadaşı tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Aracın plakasını tespit eden polis ekipleri sürücünün H.H.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan sürücü H.H.A.'ya 'Makas atmak' maddesinden 4 bin 64 lira , 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 436 lira, 'Film cam' maddesinden ise, 951 lira olmak üzere toplamda 5 bin 451 lira idari para cezası uygulandı. Şüpheli hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.