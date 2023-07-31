Beylikdüzü’nde trafikte makas atıp sosyal medyada paylaştı: 5 bin 451 lira ceza kesildi

Beylikdüzü karayolunda makas atarak tehlikeli hareketlerle araç kullanan sürücü diğer yolcuların hayatını tehlikeye attı. O anları cep telefonuna kaydederek paylaşan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. H.H.A. isimli sürücüye toplam 5 bin 451 lira para cezası kesildi.

KAYNAK: DHA
Beylikdüzü’nde trafikte makas atıp sosyal medyada paylaştı: 5 bin 451 lira ceza kesildi

Beylikdüzü D-100 Karayolunda bir sürücü tehlikeli makaslar atarak diğer yolcuların hayatını tehlikeye attı. Yanındaki arkadaşı tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Aracın plakasını tespit eden polis ekipleri sürücünün H.H.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan sürücü H.H.A.'ya 'Makas atmak' maddesinden 4 bin 64 lira , 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 436 lira, 'Film cam' maddesinden ise, 951 lira olmak üzere toplamda 5 bin 451 lira idari para cezası uygulandı. Şüpheli hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

beylikduzunde-trafikte-makas-atip-sosyal-medyada-paylasti-5-bin-451-lira-ceza-kesildi-8368-dhaphoto1.jpg

beylikduzunde-trafikte-makas-atip-sosyal-medyada-paylasti-5-bin-451-lira-ceza-kesildi-8368-dhaphoto3.jpg

beylikduzunde-trafikte-makas-atip-sosyal-medyada-paylasti-5-bin-451-lira-ceza-kesildi-8368-dhaphoto4.jpg

Öne Çıkanlar
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Son Haberler
İşte en sağlıklı sabun Sağlık
İşte en sağlıklı sabun
Brad Pitt Formula 1 filminin çekimlerini durdurdu. Nedenini öğrenenler ''helal olsun'' dedi Magazin
Brad Pitt Formula 1 filminin çekimlerini durdurdu. Nedenini öğrenenler ''helal olsun'' dedi
İstanbul Valiliği'nden mayın açıklaması Güncel
İstanbul Valiliği'nden mayın açıklaması
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu Güncel
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu
Fındık üreticisine hasat uyarısı Güncel
Fındık üreticisine hasat uyarısı
Lübnan’daki Filistin mülteci kampında ölü sayısı 9’a yükseldi Dünya
Lübnan’daki Filistin mülteci kampında ölü sayısı 9’a yükseldi