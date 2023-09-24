Beylikdüzü'nde üç siteden bisiklet çaldı

Olay, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. 12 Eylül Salı, 15 Eylül Cuma ve 17 Eylül Pazar günleri, 3 ayrı siteye giren şüpheli bisiklet ve elektrikli bisikletleri çalarak kaçtı. Şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini tarayan ekipler şüphelinin S.S.K. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için 18 Eylül Pazartesi günü çalışma başlattı. Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'Açıktan hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Üç ayrı siteye giren şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerden ilkinde, şüphelinin sitenin otoparkına girerek bisiklete binip uzaklaştığı görülüyor. İkinci görüntüde rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli bisiklete binerek sitenin otoparkından uzaklaşıyor. Son görüntüde ise, şüphelinin ön tekerleği olmayan bisikleti alıp gitmesi kameralara yansıyor. (DHA)