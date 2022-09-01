Beylikdüzü’nde yağmur sonrası yol çöktü, kamyonet içine düştü

Yapılan son uyarıların ardından saat 11.00 sıralarında Beylikdüzü’nde sağanak yağış etkisini gösterdi.

Kısa süreli yağış sonrası bazı yollar göle döndü.

Kavaklı Mahallesi Bayrak Caddesi’nde ise kısa süre önce alt yapı çalışması yapılan yol çöktü.

Çökmesi sırasında yoldan geçen kamyonet ise çukura düştü.

Çukura düşen kamyonet ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Çevrede iş yeri bulunan Eraslan Ertürk isimli bir vatandaş yaşanan anları anlatarak, “Araba çukura girdi bizim de kafe battı” dedi.

İş yerinin yağmur sonrası temizliğini yapan vatandaş, “Dikkatsizlik. Bizim burayı da vurdu. 1 ay önce çalışma olmuştu burada. Sürekli kazıyıp düzeltiyorlardı. Yol çalışıyordu çalışma bitmişti” diye konuştu.

“Altı boş yolun”

Aracı çukurun için düşen sürücü Yasin Türkoğlu, “ Normal sokaktan girdim yukarı doğru çıkarken yol dümdüzdü. Arabayla yukarı doğru çıkarken yol komple çöktü. Birden bire çöktü. Mıcır ile üzerini kapatmışlar altı boş yolun. Araç birden bire battı. Tutanak tutuldu. Bu konu hakkında şikayetçi olacağım” şeklinde konuştu.

(İHA)