

İstanbul Beylikdüzü’nde Balıkçı Kenan olarak tanınan Kenan Balcı’ya ait işyerinin bulunduğu sokak, iddiaya göre, önce yeşil alana çevrilmek, ardından ise imara açılmak istendi. Alanda işlem yapmak isteyen zabıta ekipleri ile işyeri çalışanları arasında gerginlik yaşanırken, işyerinin izole edilmek istendiğini belirten Balcı, "Ben iş yapmayayım diye çirkin oyunlar düzenliyorlar. Buranın haricinde 4 arazimi daha gasp ettiler" dedi.



Dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri Balıkçı Kenan adıyla tanınan Kenan Balcı’ya ait işyerine geldi. Dükkanı için gerekli ruhsatların alındığı, işyerinin önünde bulunan alanın sokak olarak geçtiği, sonrasında yeşil alana çevrildiğini belirten işyeri sahibi Balcı, çevrede bulunan diğer alanlar gibi arsayı imara açılarak bina dikileceğini iddia etti.

Daha önce de 4 tapulu arazisinin belediye tarafından haksız yere elinden alındığını belirten Balcı, işyerinin izole edilerek iflas ettirilmek istendiğini belirtirken, alanda çalışma yapmak isteyen zabıta ekipleri ile arasında gergin anlar yaşandı. Uzun süre devam eden olayda zabıta ekipleri ile işyeri çalışanları tartışma yaşarken, polis ekiplerinin tarafları karakola götürerek uzlaştırmak istemesiyle gerginlik sona erdi.



"RUHSATI BANA BELEDİYE BAŞKANININ YARDIMCISI VERMİŞ, İMZASI VAR AMA SAHTE DİYORLAR"

Yaşanan olaylar hakkında açıklamada bulunan Kenan Balcı, "Bakın belediyenin yüz tane zabıtasını buraya dikerek mağdur ediliyoruz. Beni belediyenin verdiği ruhsata sahte diyorlar. Ruhsatı bana belediye başkanının yardımcısı vermiş, imzası var ama sahte diyorlar. Zaten Beylikdüzü sahte. Halk buradan balık alamasın, Balıkçı Kenan balık satamasın diye çirkin oyunlar düzenliyorlar. Buranın dışında da 4 arazimi gasp ettiler. Birbirlerine peşkeş çekiyorlar benim arazilerimi. Balıkçı Kenan’ı, bir esnafı gasp ediyorlar" diye konuştu