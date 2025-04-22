Beylikdüzü’nde zincirleme kaza: 6 araç kazaya karıştı: 3 kişi yaralandı

Kaynak: İHA

İstanbul Beylikdüzü'nde otoyolda meydana gelen zincirleme kazada korku dolu anlar yaşandı. Bir otomobil sürücüsü önde giden bir başka otomobilin aniden durması üzerine kaza yaptı. Otoyolda meydana yaşanan kaza sonra 6 araç zincirleme halinde kazaya karıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

İstanbul Beylikdüzü'nde alt geçitte aniden oluşan trafiği fark edemeyen sürücü aracıyla zincirleme kazaya neden oldu. 6 aracın karıştığı kazada 3 kişi hafif yaralanırken, kaza yapan arabanın başka bir arabanın üstünde durması ilginç görüntü oluşturdu.

Kaza saat 11.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi Sarızeybek Caddesi alt geçitte yaşandı. İddiaya göre 34 MJT 071 plakalı binek araç önünde aniden duran trafiği fark edemeyerek araçlara çarptı. Toplam 6 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza yerine ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik Avcılar istikametinde durdu. Vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olayla ilgili rapor tutarken kazaya sebebiyet veren arabanın başka bir aracın üstüne çıkması ise ilginç görüntü oluşturdu.

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