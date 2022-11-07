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Beylikdüzü'ndeki AVM'de boks maçını aratmayan kavga

Beylikdüzü'ndeki bir AVM'de iki grup birbirine girdi. Yumrukların tekmelerin havada uçuştuğu kavga boks maçını aratmadı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 10:15
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Beylikdüzü'ndeki AVM'de boks maçını aratmayan kavga

Beylikdüzü'ndeki AVM'de boks maçını aratmayan kavga
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 Beylikdüzü'nde bulunan bir  AVM'inin yemek katında iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Yumruklu kavga boks maçını aratmadı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay, dün 16.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de meydana geldi. Yemek katında iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Boks maçını aratmayan kavgada yumruklar havada uçuştu. Çevredekilerin müdahalesiyle son bulan kavga cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. (DHA)

 

 

 

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