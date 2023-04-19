Beylikdüzü'nün 'Beslenme Saati' projesi İzmir'e rol model oldu

ANKA'da yer alan haberde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık arasında ‘İ yi Niyet ve İş Birliği Belgesi’ imzalandı. İki belediye, çocuk ve kadın yoksulluğunu önlemeye yönelik uygulama ve projelerde iş birliği yapacak. Bu çerçevede Beylikdüzü Belediyesi’nin başlattığı ‘Beslenme Saati’ uygulaması İzmir’de de yaşama geçirilecek.

Türkiye’deki artan yoksullukla mücadele eden Beylikdüzü Belediyesi, önemli bir iş birliğinin ilk adımını attı. Başkan Soyer ile Başkan Çalık arasında ‘İyi Niyet ve İş Birliği Belgesi’ imzalandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Örnekköy Sosyal Projeler Dairesi Yerleşkesi’nde düzenlenen imza töreni, çocukların oyun ve gösterileriyle başladı.

Soyer’in ev sahipliğindeki programa; 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer ve ilçe protokolü katıldı.

‘İZMİR95’ PROJESİ BEYLİKDÜZÜ’NE YAYILACAK

Atılan adımla birlikte iki belediye, çocuk ve kadın yoksulluğunu önlemeye yönelik proje ve uygulamalarda iş birliği yapacak. Bu kapsamda Beylikdüzü Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi her çocuğun bir öğün sağlıklı gıdaya erişebilmesi için başlattığı ve ilçe sınırlarını aşarak tüm ülkeye yayılan ‘Beslenme Saati’ uygulaması İzmir’de de uygulanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, hamilelik döneminden başlayarak anne ve 0-3 yaş dönemindeki çocukların gelişimine destek veren İzmir95 projesi ise Beylikdüzü’ne yayılacak.

Başkan Çalık, törende yaptığı konuşmada ‘Beslenme Saati’ uygulamasıyla ilgili bilgi vererek, şunları kaydetti:

"15 MAYIS'TAN SONRA HİÇBİR ÇOCUĞUN YATAĞA AÇ GİRMEDİĞİ DÜZENİ KURACAĞIZ"

“Öğrencilerin beslenme çantalarına koyacakları hiçbir şey yoktu. Biz de çocuklarımıza yetemiyoruz diyen annelerin feryadını duyduk. Hiçbir çocuğun kaderi yoksulluk olamaz diyerek Beslenme Saati uygulamamızı hayata geçirdik. Bugün ise İzmir Büyükşehir Belediye'miz ile bir iyi niyet ve iş birliği belgesine imza attık. 15 Mayıs’tan sonra Genel Başkan'ımızın da söylediği gibi hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği düzeni kuracağız. Tunç Başkan’ımızın burada uyguladığı İzmir95 projesi muhteşem. Mutlaka öğrenip Beylikdüzü’nde uygulayacağımız projelerden olacak.”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise şöyle konuştu:

"PROJEYİ TÜM TÜRKİYE'YE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YAYACAĞIZ"

“‘Süt Kuzusu’ adıyla 113 bin çocuğumuza ayda 8 litre süt ulaştırıyoruz. Yaklaşık 30 bin civarında öğrencimizin beslenme çantalarına kuru üzümden fındığa kadar hem beslenme değeri yüksek hem de doymalarını sağlayacak malzemeler koyuyoruz. Selvi Hanım’ın hamiliği iki önemli sonuç doğuruyor. Birincisi proje uygulayıcısı olan bizlerin cesaretini ve bu konuya verdiği önceliği büyütüyor. İkincisi de projenin yaygınlaşması için önemli bir lokomotif görevi görüyor. Kendisine minnettarım. Projeyi tüm Türkiye’ye güçlü bir şekilde yayacağız.”

İmza töreninde konuşan Selvi Kılıçdaroğlu ise şunları dile getirdi:

"BİZ BUNUN ÇOĞALMASINI İSTEMİYORUZ. AMACIMIZ HERKESİN SAĞLIKLI GIDAYA ERİŞMESİ"

“Çocuklarımızın yüzü gülüyor bugün. İstiyoruz ki her zaman gülsün. Tunç Başkan’a ve eşine de teşekkür ediyorum. Birçok belediyemiz bu şekilde çalışmalar başlattı ve devam ediyor. Amacımız yeterli gıdaya ulaşamayan çocuklara ulaşmak, yeterli desteği vermek. Ama biz bunun kesinlikle çoğalmasını istemiyoruz. Amacımız herkesin aynı duruma gelmesi, herkesin sağlıklı gıdaya erişmesi.”

Kılıçdaroğlu, Başkan Çalık ve eşi Zehra Çalık iki gün boyunca İzmir’de çeşitli temaslarda bulundu. İlk gün düzenlenen imza töreninin ardından Masal Evi, Anahtar Kadın Çalışmaları Hizmet Merkezi, Engelsizmir Şube Müdürlüğü’nün birimleri ve faaliyetleri yerinde incelendi. İzmir’de depremzede kadınlarla bir araya gelen heyet, daha sonra ağırlıklı olarak Roman vatandaşların oturduğu Örnekköy Mahallesi’ne geçti. Mahallede kağıt toplama işinde çalışan geri dönüşüm işçileri ile çiçek tasarımı yapan kadınların sorunları hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu ve Çalık’a, CHP İzmir Milletvekili adayı Hacer Foggo da eşlik etti.

Heyet, İzmir’deki ikinci günde ise Balçova’daki Limantepe Pagos Midye Kooperatifi ve Seferihisar İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Belediyesi’ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve Çalık, günün devamında ise elektronik ticaret yapan ilk kooperatif olan Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde üretici kadınlarla bir araya geldi.