Beylikovalı kadınlar kahvaltıda buluştular

Beylikova ve Köyleri Sosyal Kültürel Dayanışma Derneği (BEYDER) kadın kolları tarafından bir kahvaltı programı düzenlendi. Program çerçevesinde, Beylikovalı kadınlar bir araya geldi. Sosyal ve kültürel birliği sağlamanın amaçlandığı etkinlikte kadınlar bolca sohbet edip kaynaşma fırsatı yakaladı.

"PANDEMİ NEDENİYLE BİR ARAYA GELEMEMİŞTİK"

BEYDER Kadın Kolları Başkanı Sevil Çekin ve yardımcısı Ayten Cingöz Gümüştekin, etkinlikle ilgili yapmış oldukları açıklamada, "Pandemi nedeniyle kadınlar olarak uzun süredir bir araya gelememiştik. Amacımız, Beylikovalılar arasında sosyal ve kültürel birliği sağlamak, bu birliğin genç nesillere aktarılmasını sürdürmektir. Beylikovalıların tanışma ve kaynaşmalarını sağlayacak faaliyetler düzenleyerek, kadınlarımızın üretimini arttırarak, "kadın isterse her şeyi yapar" dediğimiz bu zamanda ekonomiye destek olacak projelerimizle çok yakında sizlerle olacağız. Bugün burada birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz projemizi konuşmak için çok değerli dostlarımız ile kahvaltı programımızda bir araya geldik" dedi.