Amerikalı ve Avrupalı bilim insanlarının yürüttüğü kapsamlı araştırmalar, 'abur cubur' olarak nitelendirilen aşırı işlenmiş gıdaların, sanılandan çok daha kısa sürede beyin sağlığını bozduğunu gözler önüne serdi.

Uzmanlar, doymuş yağlar, trans yağlar, yüksek fruktozlu mısır şurubu ve rafine karbonhidratlar bakımından zengin bu tür besinlerin, bilişsel gerileme, hafıza sorunları ve hatta nörodejeneratif hastalık riskini artırdığını ifade etti.

Kuzey Carolina Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden (UNC School of Medicine) Farmakoloji Profesörü Dr. Juan Song, liderliğini yürüttüğü ve Neuron dergisinde yayımlanan çalışmanın sonuçlarının şaşırtıcı olduğunu belirtti.

Dr. Song, "Diyet ve metabolizmanın beyin sağlığını etkilediğini biliyorduk, ancak kısa süreli yüksek yağlı diyetin bile hipokampustaki (beynin hafıza merkezi) CCK internöronları adı verilen bu kadar spesifik ve savunmasız bir beyin hücresi grubunu doğrudan bozacağını beklemiyorduk" şeklinde konuştu.

Araştırmada, yüksek yağlı diyetle beslenen farelerde sadece dört gün içinde bu beyin hücrelerinin aşırı aktif hale geldiği ve bunun hafıza bozukluğuna yol açtığı gözlendi.

GENÇ BEYİNLER RİSK ALTINDA: HASAR KALICI OLABİLİR

Özellikle ergenlik dönemindeki bireylerin beslenme düzenleri, beynin gelişimi açısından kritik bir dönemde olduğu için endişe kaynağı oluşturdu. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden (USC) Biyolojik Bilimler Profesörü Scott Kanoski ve ekibinin Brain, Behavior, and Immunity dergisinde yayımlanan araştırması, yüksek yağ ve şeker içeren beslenmenin uzun vadeli etkilerine odaklandı.

Prof. Kanoski, çalışmada genç sıçanlara abur cubur ağırlıklı diyet verildiğini ve bu sıçanların daha sonra hafıza testlerinde zorlandığını ifade etti. En çarpıcı sonuç ise, bu sıçanlar sağlıklı bir diyete geçseler bile hafıza bozukluklarının uzun süre devam ettiğini gözlemlemeleri oldu. Prof. Kanoski, "Gördüğümüz şey, bu sıçanlar abur cubur diyetiyle büyüdülerse, maalesef bu hafıza bozukluklarının sağlıklı bir diyete geçildiğinde bile yetişkinliğe kadar devam etmesiydi" açıklamasını yaptı. Bu durum, ergenlik döneminde yaşanan hasarın kalıcı olma ihtimalini düşündürdü.

UZMANLAR HANGİ ABUR CUBURDAN KAÇINILMASI GEREKTİĞİNİ AÇIKLADI

Uzmanlar, bilişsel fonksiyonlara en çok zarar veren 'abur cubur' kategorilerini de belirledi. Virginia Tech araştırmacılarının öncülük ettiği yeni bir çalışma, aşırı işlenmiş etler ve şekerli içeceklerin beyin sağlığı için en zararlı ultra işlenmiş gıdalar arasında yer aldığını ortaya koydu.

Avustralya Deakin Üniversitesi Beslenme Psikiyatrisi Profesörü Prof. Felice Jacka, ultra işlenmiş gıdaların (UPG) artan tüketiminin zihinsel sağlık ve biliş üzerindeki zararlı etkilerini vurguladı. Prof. Jacka, UPG'lerin özellikle öğrenme, hafıza ve zihinsel sağlık açısından önemli olan hipokampusu olumsuz etkilediğini belirtti.

Araştırma bulgularına göre beyin sağlığını tehdit eden başlıca abur cubur türleri şöyle sıralandı:

Şekerli İçecekler: Soda, enerji içecekleri ve yüksek fruktozlu mısır şurubu içeren meyve suları.

Aşırı İşlenmiş Etler: Sosis, salam, jambon ve benzeri işlenmiş hayvansal ürünler.

Trans Yağlar ve Doymuş Yağlar: Hazır kekler, paketli atıştırmalıklar, margarin ve kızarmış yiyeceklerde bolca bulunan yağlar.

Rafine Karbonhidratlar: Beyaz ekmek, şekerli tahıl gevrekleri ve hamur işleri gibi gıdalar.



