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Beyni besleyen ince damarlara ilk kez anjiyo yapıldı

Konya Şehir Hastanesinde görevli Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Özdemir'in beyni besleyen ve ulaşılması daha zor ince damarlardaki tıkanıklar için geliştirdiği ve tedavisinde kullandığı anjiyo yöntemi, dünya tıp literatürüne girdi. Bu yöntemle hastalar 10 dakikalık müdahale sonrası oluşabilecek kalıcı engellerden kurtulabiliyor.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 16:12
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Beyni besleyen ince damarlara uygulanan anjiyo yöntemi dünya tıp literatürüne girdi

Beyni besleyen ince damarlara ilk kez anjiyo yapıldı
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Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Özdemir'in beyni besleyen ve ulaşılması daha zor ve hayati bölgedeki ince damarlardaki tıkanıklar için geliştirdiği anjiyo yöntemini dünya tıp literatürüne sokmayı başardı.

Doç. Özdemir’in Türkiye'de kullandığı bu yöntemle hastalar, 10 dakikalık müdahale ile oluşabilecek kalıcı engellerin de önüne geçebiliyor.

Yöntemin hızla yaygınlaştığını açıklayan Doç. Gökhan Özdemir, inme veya beyin damar hastalıkları olarak bilinen beyin felci durumu beyni besleyen damarların tıkanıklığa bağlı olarak gelişen ve dünyada en sık özürlülüğe ve sakatlığa neden olan bir durum olduğunu söyledi.

“Beyin damar tıkanıklıkları en sık ölüm nedeninin ikincisi"

Beyni besleyen damarların tıkanması durumunda saniyeler içerisinde kişinin konuşmasının bozulduğunu, ağızda kayma ve gözlerin de dönmeye başladığını belirten Özdemir, erken müdahalenin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu bizim nörolojide acil bir durumdur. Çünkü o beyin damarı tıkanıklığı eğer devam ederse, kalıcı olarak ileriki dönemde o kişi başkasının yardımına ihtiyaç duyacak şekilde yatağa bağımlı hale gelebilir.

Hatta beyin damar tıkanıklıkları ölüme sebep olur ki, şu anda ülkemizde de dünyada da en önemli ölüm nedenleri arasında ikinci sırada gördüğümüz. Beyin damar hastalıkları yani kalp krizlerinden sonra en sık ölüm nedeni bu beyin damar tıkanıkları. Durum acil bir durumdur. İlk birkaç saniye içerisinde damar kandıktan sonra hemen beyin hücreleri ölmeye başlar. Acil ve hızlı bir şekilde bu damarların açılması gerekiyor. İlk altı saat içerisinde özellikle hızlı bir şekilde ulaştırılan hastalarda dramatik olarak bu felcin düzeldiğini biz görüyoruz.

Özel kapalı bir yöntemle, anjiyo yöntemiyle beyin damarlarına ulaşılarak o tıkalı damarlardaki pıhtıyı alarak temizleme işlemleri başarılı bir şekilde yapmaktayız. Bu işlemlerin yapılabilmesi için kişinin 7/24 şeklinde hizmet veren ve ülkemizde de birçok yerde bulunan inme hastaları hızlı ve acil bir şekilde ulaştırılması gerekmektedir” diye konuştu.

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