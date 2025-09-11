Beyni ele geçiriyor! Demansı hızlandıran sessiz katil

Son yılların en çarpıcı bilimsel keşifleri arasında, Alzheimer hastalığının sadece yaşlanma veya genetik faktörlerle sınırlı kalmayıp, ağız sağlığından kaynaklanan enfeksiyonlarla da bağlantılı olabileceği öne çıktı. Özellikle periodontal hastalıklara yol açan Porphyromonas gingivalis bakterisi, diş etlerindeki kronik iltihaptan beynin derinliklerine sızarak nöroinflamasyona neden oldu. Bu hipotez, uluslararası araştırmacılar tarafından giderek daha fazla destekleniyor ve diş hijyeninin beyin sağlığını koruma yolunda kritik bir rol oynayabileceğini işaret etti.

Bilim insanları, Alzheimer'ın beyinde amiloid plaklar ve tau protein birikimiyle karakterize edildiğini uzun zamandır biliyor. Ancak son çalışmalar, bu patolojilerin arkasında beklenmedik bir suçlu olabileceğini gösterdi: Ağızdaki "keystone" patojen olarak adlandırılan Porphyromonas gingivalis.

Science Advances dergisinde yayımlanan bir araştırmada, Cortexyme Inc. ekibi liderliğinde yapılan incelemelerde, Alzheimer hastalarının beyin dokularında bu bakterinin DNA'sı ve toksik enzimleri olan gingipain'ler tespit edildi.

Araştırma, gingipain seviyelerinin tau ve ubikuitin patolojisiyle doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koydu; enfekte farelerde beyin enfeksiyonu, amiloid-beta üretimini artırarak Alzheimer benzeri belirtileri tetikledi.

Uzmanlar bu bağlantıyı "devrim niteliğinde" olarak nitelendirdi. Tufts Üniversitesi Periodontoloji Profesörü Dr. Jake Jinkun Chen, "Diş eti iltihabı, sistemik enflamasyonu tetikleyerek beyin hücrelerini etkiliyor. Fusobacterium nucleatum gibi bakteriler, kan-beyin bariyerini aşarak nöron hasarını hızlandırıyor" dedi.

Benzer şekilde, Ulusal Yaşlanma Enstitüsü (NIA) araştırmacıları, 6 binden fazla katılımcıyı izledikleri bir çalışmada, diş eti hastalığı olan bireylerin Alzheimer tanısı alma riskinin %20-30 daha yüksek olduğunu rapor etti. Bu, bakterilerin beyne ulaşarak mikrogliayı aktive etmesi ve kronik iltihaplanmaya yol açmasıyla açıklandı.

Daha güncel veriler de bu tabloyu güçlendirdi. Journal of Neuroinflammation'da yayımlanan Forsyth Enstitüsü çalışması, periodontal hastalığın beyindeki mikrogliyal hücreleri değiştirerek amiloid plak oluşumunu teşvik ettiğini kanıtladı.

Araştırmanın başyazarı Dr. Alpdogan Kantarci, "Ağızdaki bakteriler, beyin iltihabını artırarak Alzheimer'ın erken evrelerini tetikleyebilir. Diş hijyeni, modifiable bir risk faktörü olarak öne çıkıyor" şeklinde konuştu.

Bir başka meta-analizinde, 47 longitudinal çalışmayı inceleyen ekip, diş kaybının bilişsel gerileme riskini %48, demans riskini ise %28 artırdığını hesapladı. Özellikle tam dişsizlik (edentulism), vasküler demansla güçlü bir bağ gösterdi. Bu bağlantı, sadece nedensel değil, çift yönlü olabilir.

Alzheimer hastaları, bilişsel düşüş nedeniyle ağız bakımını ihmal ettikleri için diş eti sorunlarını daha sık yaşıyor. Ancak NIA'nın NHANES verilerine dayalı uzun vadeli takibinde, periodontal enfeksiyonların demans tanısından önce ortaya çıktığı vurgulandı.

Columbia Üniversitesi'nden Diş Hekimliği Profesörü Dr. Panos N. Papapanou, "Sistemik enflamasyon, diş eti hastalığını Alzheimer'ın biyolojik köprüsü yapıyor. MRI bulgularımız, periodontal ceplerin beyin atrofiyle ilişkili olduğunu doğruluyor" dedi.

PEKİ, BU BİLGİ GÜNLÜK HAYATTA NE ANLAMA GELİYOR?

Uzmanlar, düzenli diş fırçalama, ip kullanımı ve yılda iki kez diş hekimi kontrolünün, Alzheimer riskini azaltmada etkili olabileceğini savundu.

American Academy of Periodontology'nin raporunda, orta-ağır periodontal hastalığın beyin fonksiyonel bağlanırlığını bozduğu belirtilerek, erken müdahalenin bilişsel korunmada kilit rol oynayacağı ifade edildi.

Dr. Angela Kamer, NYU Diş Hekimliği Fakültesi'nden, "Kötü bakterilerin baskın olduğu ağız florası, amiloid-beta seviyelerini yükseltiyor. Proaktif diş bakımı, demansı geciktirebilir" uyarısında bulundu.

Alzheimer gibi yıkıcı bir hastalığın önlenmesinde diş eti sağlığının bu kadar belirleyici olması, tıp ve diş hekimliğini birleştiren yeni yaklaşımları tetikledi.

Gelecekteki klinik denemeler, gingipain inhibitörleri gibi tedavilerin hem periodontal hem de nörodejeneratif hastalıkları yavaşlatabileceğini umut ettirdi.

Şimdilik, gülümsemenizi korumak, aklınızı da korumak anlamına gelebilir.