Beyni güçlendirmekte günlük bir kaç dakika yapmak yetiyor! Uzmanlar anlattı

Harvard Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü'nden Dr. Scott McGinnis'in de işaret ettiği üzere, bu tür aktiviteler beyin hacmini artırarak yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlattı.

Bilimsel çalışmalar, haftada sadece 120 dakika orta yoğunluklu egzersizin yeterli olduğunu gösterdi.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, beyni güçlendirmek için uzun saatler harcamaya gerek olmadığını ortaya koydu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan bir rapora göre, kısa süreli fiziksel aktiviteler bile hafıza ve düşünme becerilerinde anında iyileşmeler sağlayabildi.

Raporda, yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta yoğunluklu egzersiz yapmasının önerildiği belirtilirken, bu sürenin günlük 22 dakikalık bölümlere ayrılmasının bile beyin sağlığını koruduğu vurgulandı. Özellikle aerobik egzersizler gibi kalp atışını hızlandıran aktiviteler, beyindeki prefrontal korteks ve medial temporal korteks bölgelerinin hacmini artırarak bilişsel işlevleri destekledi.

University of British Columbia'da yürütülen bir çalışmada, düzenli aerobik egzersizin hipokampus bölgesini bu alan sözel hafıza ve öğrenmeyle doğrudan ilişkili– büyüttüğü tespit edildi.

Araştırmacılar, haftada iki kez bir saatlik tempolu yürüyüşün bile bu etkiyi yarattığını belirtti.

Dr. McGinnis, "Yürüyüş gibi kalp pompalayan diğer aerobik formların benzer faydalar sağlayacağı muhtemel" dedi.

Benzer şekilde, Wake Forest Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Laura Baker'ın liderliğindeki POINTER çalışması, 60-79 yaş arası 2 binden fazla katılımcıda yoğun bir programın –haftada dört kez aerobik egzersiz, Akdeniz diyeti ve bilişsel antrenman– hafıza ve düşünme skorlarını 1-2 yıl gençleştirdiğini ortaya koydu. Baker, "Bu müdahale, yaşa bağlı düşüşleri yavaşlatarak bilişsel işlevleri koruyor" şeklinde yorumladı.

Stanford Üniversitesi Yaşam Tarzı Tıp Ekibi'nin sistematik incelemesi de egzersizin bilişsel koruma rolünü doğruladı.

Dr. Matthew Kaufman, "Egzersiz, yeni beyin hücrelerinin oluşumunu teşvik ederek nörojenezi artırıyor; ancak faydaların kalıcı olması için düzenli devam etmek şart" diyor. İncelemede, 1.600'den fazla çalışmanın analiziyle egzersizin demans ve Alzheimer riskini azalttığına dair güçlü kanıtlar sunuluyor; özellikle direnç antrenmanları yönetici fonksiyonları, aerobik egzersizler ise genel bilişsel performansı iyileştirdi.

PsyPost'ta yayınlanan bir meta-analiz ise, UC Santa Barbara'dan Prof. Barry Giesbrecht'in katkısıyla, kısa egzersiz seanslarının –hatta tek bir sean– reaksiyon hızı ve zihinsel esnekliği artırdığını gösteriyor. Giesbrecht, "Beyin görüntüleme çalışmaları, egzersizin anlık bilişsel kazanımlar sağladığını kanıtlıyor" ifadesini kullandı.

Tai chi ve yoga gibi zihin-beden egzersizleri de Journal of the American Geriatrics Society'de yayınlanan bir araştırmada, yaşlılarda planlama, çalışma hafızası ve problem çözme gibi yönetici fonksiyonları güçlendirdiği için öne çıktı. Uzmanlar, bu faydaların moleküler düzeyde beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF) gibi maddelerin salınımını artırarak sinaptik plastisiteyi desteklediğini belirtti.

Communications Psychology'de yer alan bir derleme, 2.700'den fazla randomize kontrollü denemeyi inceleyerek egzersizin tüm yaş gruplarında –özellikle çocuk ve ergenlerde hafızada– en belirgin etkiyi gösterdiğini vurguladı. Haftada 12 haftalık kısa programların bile uzun soluklu müdahalelerden daha etkili olabileceğini söyledi.

Beyni güçlendirmek için her gün birkaç dakika egzersiz yeterli olduğunun altı çizildi.

Uzmanlar, hareketsiz yaşamın tersine bu alışkanlığın demans riskini azalttığını ve günlük işlevleri iyileştirdiğini vurguladı.