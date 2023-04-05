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Beyni harekete geçiren besinler hangileri

Beyin gelişimi için her ne kadar ceviz ön plana çıksa da bazı besin ürünleri de oldukça şifalı. Uzmanlar o besinleri şöyle açıklıyor. Detaylar haber içeriğinde

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 07:50
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Beyni harekete geçiren besinler hangileri hangileri

Beyni harekete geçiren besinler hangileri
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İŞTE BEYNİ HAREKETE GEÇİREN BESİNLER

Somon ve sardalya

Somon, sardalya gibi yağlı balıklar koruyucu omega 3 asidi içeriyor. Omega-3’ün beyinde yüksek seviyede bulunması ise “insanı iyi hissettiren” serotonin hormonunun salgılanmasına yardım ediyor.

Tahıl ve esmer pirinç

Esmer pirinçteki vitamin ve magnezyumun idrak kabiliyetini artırdığı, tahılların ise B6 vitamini açısından tam bir depo olduğu belirtiliyor.

Sıcak kakao

Sıcak kakaodaki antioksidan miktarının yeşil çaydan ise 3 kat daha fazla olduğu belirtiliyor.

Yaban mersini

Fareler üzerindeki deneyler, tatlı yabanmersininin, hafıza ve motor yetenekleri artırdığını ve beynin yaşlanmasını yavaşlattığını gösteriyor. Yabanmersininin aynı zamanda tansiyon üzerinde olumlu etkisi olduğu belirtiliyor.

Yeşil yapraklı besinler

Alzheimer ve bunamaya sebep olan homosistein amino asidinin çözülebilmesi için gerekli B12 ve B6 gibi B vitamin türleri brokoli ve lahana gibi sebzelerde bol miktarda bulunuyor.

Ispanak

Ispanağın tam anlamıyla bir antioksidan olduğu, ıspanaklı bir salatanın göbek salatadan 3 kat daha fazla B vitamini içerdiği belirtiliyor.

Fındık, badem ve ceviz

Antioksidan açısından çok zengin olan fındık ve bademin, kandaki kolestrol seviyesini düşürdüğü, cevizin ise omega-3 asidi açısından zengin olduğu biliniyor.

Zeytinyağı

Zeytinyağı tansiyonu düzenliyor ve kolestrol seviyesini düşürüyor.

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