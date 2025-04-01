Beynin gizli dostu! Bir avuç yetiyor

Beslenme uzmanları ve nörologlar, beyin sağlığını korumanın ve zihinsel performansı artırmanın yolunun mutfaktan geçtiğini bir kez daha doğruladı.

Günlük beslenme alışkanlıklarına eklenecek bir avuç kuruyemiş, hafızayı güçlendirmeden konsantrasyonu artırmaya kadar pek çok fayda sunuyor.

Badem, ceviz, kabak çekirdeği, fındık, kaju ve Antep fıstığı gibi hem lezzetli hem de besleyici bu atıştırmalıklar, bilimsel araştırmalarla desteklenen etkileriyle dikkat çekiyor.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan beslenme uzmanı Prof. Dr. Walter Willett, kuruyemişlerin beyin üzerindeki olumlu etkisini uzun süredir araştırıyor.

Willett, “Kuruyemişler, omega-3 yağ asitleri, E vitamini ve antioksidanlar açısından zengin. Bu bileşenler, nöronların korunmasına ve bilişsel fonksiyonların gelişmesine katkı sağlıyor” dedi.

The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan bir çalışma, haftada beş kez bir avuç kuruyemiş tüketen bireylerde, tüketmeyenlere kıyasla hafıza testlerinde %20 daha iyi performans gözlendiğini ortaya koydu.

Ceviz, özellikle beyin dostu bir süper gıda olarak öne çıkıyor. California Üniversitesi’nden nörolog Dr. Lenore Arab, “Cevizin içerdiği DHA, bir tür omega-3 yağ asidi, beyin hücrelerinin yenilenmesini destekliyor. Günde 30 gram ceviz, yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlatabilir” açıklamasında bulundu.

Benzer şekilde, badem ve fındık gibi kuruyemişlerin E vitamini içeriği, oksidatif stresi azaltarak Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların riskini düşürmede etkili oluyor.

Kuruyemişlerin faydaları bilimsel verilerle sınırlı kalmıyor; günlük yaşamda da hissediliyor.

Londra’daki King’s College’dan beslenme psikoloğu Prof. Dr. Sophie Scott, “Kabak çekirdeği ve Antep fıstığı gibi magnezyum açısından zengin kuruyemişler, stresle başa çıkmayı kolaylaştırıyor ve odaklanmayı güçlendiriyor. Bu, özellikle yoğun iş temposunda çalışanlar için büyük bir avantaj” dedi.

Scott’un liderlik ettiği bir araştırma, kuruyemiş tüketen bireylerin dikkat sürelerinin %15 oranında uzadığını gösteriyor.

Uzmanlar, ölçülü tüketimin önemine dikkat çekiyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nden diyetisyen Dr. Lawrence Appel, “Kuruyemişler sağlıklı yağlar içeriyor, ancak kalorileri yüksek. Günde bir avuç, yani yaklaşık 20-30 gram, ideal bir denge sunar” uyarısında bulundu.

Ayrıca, tuzsuz ve işlenmemiş kuruyemişlerin tercih edilmesi gerektiği belirtiliyor. Bu küçük atıştırmalıklar, lezzetleriyle olduğu kadar sağlık üzerindeki etkileriyle de seviliyor.

Güniçinde bir avuç bademle kahvenizi tamamlayabilir, cevizle sabah kahvaltınızı zenginleştirebilir ya da kaju ile ara öğününüzü renklendirebilirsiniz.