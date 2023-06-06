Beynin yaşlanmaması için ne yapmalı

Sağlık uzmanı Dr. Andrew Weil, ilerleyen yaşlarda hafızayı korumak için çok önemli tavsiyelerde bulundu…

Beynin yaşlanmaması için ne yapmalı

Kart oynamak, okuma yapmak ve bulmaca çözmek uzmanlar tarafından bedeni ve beyni aktif tutmak için önerilen yöntemlerdendir. Yeni araştırmalara göre yeni bir dil öğrenmek veya müzik aleti çalmak gibi farklı hobileri denemek ise zihinsel olarak daha uyarıcıdır ve beyin işlevini daha da koruyabileceğini gösterir. Zihni çalışmaya zorlayan faaliyetler, sinirsel bağların kuvvetlenmesinde sigorta görevi görür. Araştırmalar sürekli olarak fiziksel aktivitelerin de zihnimizi keskinleştirebileceğini gösteriyor.

Sağlık uzmanı Dr. Andrew Weil, yaşlanırken görülen ve normal olmayan hafıza kaybına bunama dendiğini, bunun en yaygın görünen şeklinin ise alzheimer olduğunu belirten Dr. Weil, “Hafıza kaybı, başka hastalıklar nedeniyle ve bu hastalıkları geçirmek için kullanılan ağrı kesiciler, antidepresanlar gibi ilaçlar nedeniyle de ilerleyebilir. İlerleyen yaşlarda anlama yeteneğini ve zihni açık tutabilmek, bedeni ve beyni aktif tutmaya bağlıdır.” diye konuştu.

Doktorların haftada beş kez 30 dakikalık yürüyüş, yüzme veya bisiklet sürmeyi tavsiye ettiğine dikkat çeken Dr. Weil, şunları söyledi:

“Örneğin düzenli egzersiz alzheimer riskini yüzde 30 ila 50 azaltır. Hafif aerobik egzersizler, beyindeki kan dolaşımını arttırır ve sağlıklı vücut ağırlığında kalınmasına yardımcı olur. Sosyal faaliyetler ve neşeli olmak zihni ve bedeni korur ve sağlıklı bir yaşam sürmeyi sağlar. Sigaradan uzak durulması da alzheimer riskini yarı yarıya düşürür. Meyve ve sebzeler, soğuk su balıkları gibi omega-3 yağlarının alzheimer hastalığına karşı etkili olduğunu belirten uzmanlar, zerdeçalı da doğal bir iltihap söktürücü olması nedeniyle tavsiye ediyorlar”

Öne Çıkanlar
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Son Haberler
Karagümrük'te rota Nistelrooy Spor
Karagümrük'te rota Nistelrooy
Çim biçilirken yaralanan yavru kirpi tedavi altında Güncel
Çim biçilirken yaralanan yavru kirpi tedavi altında
HES bombalanınca Yeni Kahovka şehri sular altında kaldı Dünya
HES bombalanınca Yeni Kahovka şehri sular altında kaldı
Uzmanı açıkladı. Besinle ilgili iki kavramı karıştırmayın Sağlık
Uzmanı açıkladı. Besinle ilgili iki kavramı karıştırmayın
Lokman Hekim'in mucizevi besini Şifalı Bitkiler
Lokman Hekim'in mucizevi besini
CHP’li Özgür Özel’den Numan Kurtulmuş’u destek şartlarını açıkladı Siyaset
CHP’li Özgür Özel’den Numan Kurtulmuş’u destek şartlarını açıkladı
Büyük tezgâha dikkat. AKP'nin seçim vaadi sonrası ortaya çıktı Güncel
Büyük tezgâha dikkat. AKP'nin seçim vaadi sonrası ortaya çıktı