Beynin yaşlanmasına karşı silah! Hayal gerçek mi oluyor?

ABD’de yürütülen çığır açan bir araştırma, gen düzenleme teknolojisinin yaşlı farelerin beyinlerinde kök hücre üretimini artırabileceğini ortaya koydu.

Stanford Üniversitesi liderliğinde gerçekleştirilen çalışma, yaşlanmayla birlikte azalan nöral yenilenme kapasitesini yeniden canlandırmayı başardı.

Bulgular, Alzheimer, Parkinson ve diğer yaşa bağlı nörolojik bozuklukların tedavisinde devrim yaratma potansiyeli taşıdı.

Stanford Üniversitesi’nden nörobiyolog Dr. Anne Brunet liderliğindeki ekip, CRISPR-Cas9 gen düzenleme teknolojisini kullanarak yaşlı farelerin beyinlerinde kök hücre üretimini tetikledi.

Araştırmada, yaşlanmayla birlikte aktivitesi azalan belirli genlerin yeniden düzenlenmesiyle, farelerin hipokampus bölgesinde nöral kök hücrelerin çoğalması sağlandı. Hipokampus, öğrenme, hafıza ve duygusal düzenleme gibi kritik işlevlerden sorumlu bir beyin bölgesi olarak biliniyor.

Dr. Brunet, “Yaşlanma, beyindeki kök hücre havuzunun tükenmesine neden oluyor ve bu da bilişsel gerilemeyi hızlandırıyor. Çalışmamız, gen düzenleme ile bu süreci tersine çevirebileceğimizi gösteriyor” dedi.

Araştırma, Nature Neuroscience dergisinde yayımlandı ve bilim camiasında geniş yankı uyandırdı.

NASIL BAŞARDILAR?

Ekip, yaşlı farelerin beyinlerinde kök hücre üretimini düzenleyen genetik yolakları hedef aldı. CRISPR teknolojisiyle, yaşlanmayla birlikte baskılanan genlerin ekspresyonu artırıldı. Bu işlem, farelerin hipokampusunda yeni nöronların oluşumunu teşvik etti.

Araştırmacılar, deneylerde genç farelerdeki kök hücre aktivitesine benzer bir yenilenme gözlemledi. Bu, yaşlı farelerin bilişsel testlerde daha iyi performans göstermesine olanak tanıdı.

Harvard Üniversitesi’nden nörobilimci Dr. Rudolph Tanzi, çalışmayı “nöral yenilenme alanında bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi. Tanzi, “Bu teknoloji, yalnızca farelerde değil, insanlarda da uygulanabilirse, nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde paradigma değişikliği oluşturabilir” yorumunda bulundu.

İNSANLAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Uzmanlar, farelerde elde edilen bu başarının insanlara uygulanmasının zaman alacağını, ancak potansiyelin büyük olduğunu vurguladk Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) biyoteknolog Dr. Feng Zhang, “CRISPR’ın hassasiyeti, beyin gibi karmaşık bir organda güvenli müdahaleler yapma olasılığını artırıyor. Ancak etik ve teknik zorluklar hâlâ önümüzde” dedi.

Çalışma, yaşlanmayla ilişkili bilişsel gerilemenin önlenmesi veya tersine çevrilmesi için yeni bir yol açsa da, insan denemelerine geçmeden önce daha fazla araştırma gerekiyor. Özellikle, gen düzenlemenin uzun vadeli etkileri ve olası yan etkileri titizlikle inceleniyor. İngiltere’deki Sanger Enstitüsü’nden genetikçi Dr. Magdalena Zernicka-Goetz, “Bu tür teknolojilerin insanlarda kullanımı, sıkı etik kurallar ve güvenlik protokolleri gerektiriyor” uyarısında bulundu.

GELECEKTEKİ ADIMLAR

Stanford ekibi, şimdi bu teknolojinin daha büyük memelilerde test edilmesini planlıyor. Ayrıca, gen düzenlemenin insan beyin hücrelerinde laboratuvar ortamında nasıl çalıştığını anlamak için çalışmalar sürüyor. Dr. Brunet, “Amacımız, bu yöntemi güvenli ve etkili bir tedavi seçeneğine dönüştürmek. Yaşlanmanın beyin üzerindeki yıkıcı etkilerini azaltabilirsek, milyonlarca insanın yaşam kalitesini artırabiliriz” dedi.

Bu araştırma, gen düzenleme teknolojisinin tıpta nasıl bir devrim yaratabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yaşlı farelerin beyinlerinde kök hücre üretimini artıran bu çalışma, insanlığın yaşlanmayla mücadelesinde yeni bir sayfa açabilir.