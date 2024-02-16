Beynini düşünen bu besinleri tüketsin

Zihinsel sağlığımızı korumak ve geliştirmek için beslenme düzenimiz çok önemlidir. Beyin sağlığı için vücudumuza iyi bakmalı, düzenli egzersiz yapmalı, yeterli uyumalı ve stresi azaltmalıyız. Ayrıca zihnimizi besleyen ve güçlendiren besinleri de tüketmeliyiz. Beslenme düzenimizde yaptığımız hatalar ise sinir sistemimize zarar verebilir. Diyetisyen Aysima Duygu Aksoy, zihinsel sağlığımıza iyi gelen ve gelmeyen besinler hakkında bilgi verdi.

BALIKLAR

Omega-3 yağ asitleri, beyin sağlığı için hayati öneme sahiptir. Omega-3 yağ asitleri en çok somon, sardalya, ringa, uskumru, ton balığı gibi soğuk su balıklarında bulunur. Bu balıkları haftada en az iki defa tüketmek, hafızamızı koruyacak ve ileride demans hastalığına yakalanma riskimizi azaltacaktır.

YUMURTA

Yumurta, kolin adı verilen bir madde açısından çok zengindir. Kolin, beyin hücrelerinin iletişimini sağlayan nörotransmitterlerin yapımında kullanılır. Ayrıca yumurtada bulunan aminoasitler, hücre fonksiyonlarını düzenleyerek zihinsel ve nörolojik bozuklukların önlenmesine yardımcı olur. Haftada 3-4 defa yumurta tüketmek, zihinsel sağlığımız için faydalıdır.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Yeşil yapraklı sebzeler, folik asit veya folat olarak bilinen bir B vitamini açısından çok zengindir. Folik asit, hafızayı doğrudan etkileyen bir maddedir. Ispanak, lahana, pazı, brokoli, roka gibi yeşil yapraklı sebzeleri her gün en az bir porsiyon tüketmek, sağlam bir beyin için önemlidir.

ZERDEÇAL

Zerdeçal, depresyon belirtilerini azalttığı ve beyinde yeni hücre oluşumunu desteklediği bilimsel olarak kanıtlanmış bir baharattır. Zerdeçalın içindeki curcumin adlı madde, kan-beyin bariyerini aşarak beyin hücrelerine doğrudan etki eder. Bu nedenle günlük yemeklerimize veya içeceğimize bir çay kaşığı zerdeçal ekleyerek tüketebiliriz.

KIRMIZI MEYVELER

Böğürtlen, karadut, ahududu, çilek, yabanmersini, kızılcık gibi kırmızı meyveler, diğer meyvelere göre daha fazla antioksidan içerir. Bu meyveler, hücre hasarını önleyen flavonoller, antosiyaninler ve quercetin gibi maddelerden zengindir. Bu sayede hafıza kaybının ilerlemesini yavaşlatan tek meyve grubudur. Kırmızı meyveleri ara öğünlerde, smoothielerde veya kahvaltılarda tüketebiliriz. Bir fincan taze kırmızı meyve, bir porsiyon meyveye eşittir.

ZİHİNSEL SAĞLIĞA İYİ GELEN BESİNLER:

Yumurta

Ceviz

Avokado

Balık

Kırmızı meyve ve sebzeler

Yeşil yapraklı sebzeler

Soğan

ZİHİN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN UZAK DURMAMIZ GEREKEN BESİNLER:

Alkol

İşlenmiş gıdalar

Çok tuzlu besinler

İşlenmiş proteinler

Fazla miktarda şeker

Zihinsel sağlığımızı korumak ve geliştirmek için yukarıda bahsettiğim besinleri beslenme programımıza dahil etmeliyiz. Ayrıca bu besinlerin organik olmasına da dikkat etmeliyiz. Aksi takdirde zihinsel sağlığımızı iyileştirmeye çalışırken, zihinsel sağlığa zararlı olan kimyasallara, hormonlara ve pestisitlere maruz kalabiliriz. Bu nedenle tüm besinleri organik olarak tüketmeye özen göstermeliyiz.