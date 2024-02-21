Beynini düşünenler dikkat

Vücudumuzun üretemediği yağ asitleri veya EFA’lar bunlardan bazılarıdır. İşte beyin fonksiyonlarını destekleyen bazı besinler…

Beynimizdeki hatırlama ve saklama işlemlerine katılan sinapsların (nöronların bağlantı noktaları) oluşabilmesi için yağa ihtiyacımız vardır. Yumurta harika bir EFA kaynağıdır. Yağlı balık Som, sardalya, uskumru, ringa gibi yağlı balık türleri omega-3 yağı adı verilen EFA’nın yüksek miktarlarını içerir. Bu yağ, beyin hücrelerimiz için çok faydalıdır. Öğrenme yeteneğimizi ve hafızamızı geliştirir. Sardalyanın ekstra bir avantajı ise hafıza için önemli olan beyin kimyası kolin içermesidir.

SOYA

Burada bahsedilen tüm besinler protein açısından zengindir. Bu da hafızayla ilgili sinir iletimcilerini uyarır. Soya da böyledir. Soya proteini, soya fasulyesinden elde edilen yoğunlaştırılmış protein, güçlü bir protein kaynağıdır ve takviye, sıvı veya toz şeklinde bulunabilir. Doğal formda olan soya (soya sütü gibi) sözel ve sözel olmayan hafızayı iyileştirir.

GİNGKO BİLOBA,

Doğu kültüründe binlerce yıldır kullanılan, en ünlü hafıza otudur. Kan damarlarını genişleterek ve taşınan oksijeni artırarak, beyne giden kan akışını iyileştirir. Ancak etkisini görmek birkaç haftanızı alabilir. Ayrıca beyin hücrelerine zarar veren serbest radikallerden de korur.

YEŞİL VE SİYAH ÇAY

Son araştırmalarda yeşil ve siyah çayın Alzheimer hastalığına karşı, zihinsel işlevlerin ve hafızanın kaybolduğu bir hastalığa karşı ilaç olduğu ortaya çıktı. Her iki çay türü de hastalıkla çeşitli şekillerde savaşıyor. Ama en önemlisi, Alzheimer hastalarında azalan, hafıza için temel kimyasallardan biri olan asetilkolinin yok olmasını önlüyorlar. Yeşil çay bu konuda bir adım öndedir, etkisi bir hafta sürerken, aynı bitkiden elde edilen siyah çayın etkisi bir gün sürer.

Adaçayı

Bir kelime hatırlama testinde, adaçayı tüketenler tüketmeyenlere göre daha başarılı oldular. Bu mekanizma tam olarak açıklanamasa da, uzmanlar adaçayının beyne mesaj gönderen kimyasalları artırdığına inanıyorlar. Bu da Alzheimer hastalarında bir sorun olduğu için, adaçayı bu hastalığın tedavisinde yararlı olabilir.

B VİTAMİNİ

Sağlıklı ve dengeli bir beslenme size gerekli tüm vitaminleri sağlar, ancak B vitamini hafızanız için ekstra önemli olabilir. Özellikle stresli zamanlarda. Fiziksel veya zihinsel olarak stresli olduğunuzda, vücudunuzdaki B vitamini seviyesi düşer. B vitamini eksikliği, hafıza için gerekli olan kimyasal asetilkolinin beyindeki işlevlerini bozar. B vitamini aynı zamanda beyne oksijen taşır ve serbest radikalleri ortadan kaldırır. Bu da hafızayı ve duyuları güçlendirir. Ya vitamin takviyesi alırsınız ya da B vitamini bakımından zengin besinler (karaciğer, yumurta, soya fasulyesi, yeşil fasulye) tüketirsiniz.

DEMİR

Demir eksikliği - Amerika’da en yaygın besin eksikliği - birçok yan etkiye sahiptir, örneğin konsantrasyon güçlüğü, beyin küçülmesi, dikkat azalması. Demir, oksijenin beyne ulaşmasına yardımcı olur. Demir eksikliği nedeniyle oluşan oksijen eksikliği, beyin hücrelerinin çalışmasını yavaşlatır. Basit bir kan testi eksikliğiniz olup olmadığını belirleyecektir. Eğer varsa, demir takviyesi alabilir veya demir içeriği yüksek yiyecekler (yağsız et, fasulye) yiyebilirsiniz. C vitamini, vücudunuzun demiri emmesine yardımcı olur, bu yüzden bu iki vitamini takviyelerden veya yiyeceklerden alın.

SU

Beynimizin %70’i suyla dolu olduğu için, bu sıvı hafıza için şarttır. Aslında su, beyin fonksiyonlarını genel olarak hızlandırır. Su olmadığında daha yavaş çalışır. Bu durum hafıza için de geçerlidir. Susuz beyin, bilgi tutma ve hafıza oluşturmada beyin kapasitesini etkileyen hormon kortizolü salgılar. Kortizol, beynin daha basit ve içgüdüsel hareket etmesini sağlayan adrenalin salgılar. Bu da beyin fonksiyonlarını ve hafızayı etkiler.

BEYİN GIDASI

Hafızanızı ve konsantrasyonunuzu artıracak bazı gıdaları veya takviyeleri diyetinize katmak çok kolaydır.