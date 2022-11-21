Beyninin yarısından fazlasının olmadığını anladı

Fransa’nın Marsilya kentinde yaşayan ve bacağındaki halsizlik nedeniyle doktora başvuran bir adam, beyninin yüzde 50’sinden fazlasının küçüldüğünü öğrendi.



İngiltere merkezli Unilad'ın haberine göre, 44 yaşındaki Fransa vatandaşı, sol bacağındaki hissizlik şikayetiyle doktora gitmesinin ardından hastanede yapılan testler sonucunda beyninin büyük bölümünün olmadığını öğrendi.

"HAYATINI NORMAL OLARAK YAŞIYOR "



Araştırma grubunun başkanı Dr. Lionel Feuillet, vakanın kafatasında beyin suyu biriktiğini ve bu nedenle zaman içerisinde beyin maddesinin azaldığını açıkladı.

Bilim ekibi adamın, Hidrosefali adı verilen ve beyinde sıvı birikmesine yol açan hastalığına yakalandığını duyurdu. Adamın yüzünden 6 yaşındayken beynine bir şant yerleştirilmiş olsa da, 14 yaşına geldiği zaman bu şant çıkarılmış.

Bilim kurulu, adamın IQ'sunu test etti ve ortalamanın (100) 75 puan altında olduğunu, ancak yine de normal bir hayat yaşayabildiğini öğrendi. Vaka hakkında konuşan Dr. Feuillet, sıvı birikiminin beyin maddesinde önemli bir azalmaya yol açtığını doğruladı ve konu hakkında şöyle konuştu:

"Beynin hacmini ölçmek için bir yazılım kullanmadığımız için beyindeki küçülme yüzdesini tam olarak söylemek zor ancak görsel olarak, yüzde 50 ila 75'lik bir azalma söz konusu.

Beynin tamamında, hem sol hem de sağ tarafta, frontal, parietal, temporal ve oksipital loblar bölgelerde, bir küçülme var. Bu bölgeler hareket, duyarlılık, dil, görme, işitme, duygusal ve bilişsel işlevleri kontrol eder" Fransa'da devlet memuru olarak çalışan adam, evli ve iki çocuk babası. Günlük yaşamında ise hiç bir aksama yok.”