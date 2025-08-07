Beyninizi zinde tutmanın sırrı çözüldü!

Yeni bir klinik araştırma, yaşlı yetişkinlerde demans riskini azaltmak ve bilişsel işlevleri güçlendirmek için yaşam tarzı değişikliklerinin etkili bir yol olduğunu ortaya koydu. Egzersiz, sağlıklı beslenme, sosyal bağlantılar ve bilişsel eğitimin, beyin sağlığını desteklemede kritik bir rol oynadığı belirlendi.

Uzmanlar, bu bulguların demansla mücadelede yeni bir umut ışığı olduğunu vurguladı.

Araştırmanın Detayları ve Bulguları60-79 yaş arası, düzenli egzersiz yapmayan, kötü beslenme alışkanlıkları olan ve kardiyovasküler risk faktörleri taşıyan 2111 yetişkin üzerinde gerçekleştirilen bu kapsamlı çalışma, Toronto’da düzenlenen Alzheimer Derneği Uluslararası Konferansı’nda sunuldu ve prestijli JAMA dergisinde yayımlandı.

Katılımcılar, demans riski yüksek olan ve yeterince temsil edilmeyen etnik veya azınlık gruplarından seçildi; yüzde 31’i bu gruplardan, yüzde 78’inin ailesinde hafıza bozukluğu öyküsü bulunuyordu.

Araştırmacılar, katılımcıları iki gruba ayırdı: biri yapılandırılmış bir yaşam tarzı programına katılırken, diğeri kendi kendine rehberlik edilen bir programa dahil oldu. Her iki grup da iki yıl boyunca fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, bilişsel eğitim, sosyal katılım ve damar sağlığına odaklandı.

Yapılandırılmış grup, 38 kez akranlarıyla bir araya geldi, yılda iki kez sağlık koçluğu aldı ve diyet ile kardiyometabolik sağlığı değerlendirmek için telefon görüşmeleri ve klinik ziyaretler gerçekleştirdi.

Kendi kendine rehberlik edilen grup ise sağlık, diyet ve egzersiz konularında genel eğitim aldı ve kendi ihtiyaçlarına uygun değişiklikler yapmaları için teşvik edildi. Her iki grup da bilişsel iyileşmeler gösterse de, yapılandırılmış programdaki katılımcılar, özellikle yürütme işlevinde daha belirgin iyileşmeler sergiledi.

Doç. Dr. Klodian Dhana, “Kendi kendine rehberlik edilen grupta bile başlangıçtaki bilişsel skorlara kıyasla önemli iyileşmeler görmek şaşırtıcıydı. Bu, yaşam tarzı müdahalelerinin, yalnızca eğitici bilgilere dayansa bile, faydalı olabileceğini gösteriyor” dedi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL DESTEK

San Francisco’daki California Üniversitesi’nde psikiyatri profesörü olan Dr. Kristine Yaffe, “Yaşam tarzı faktörlerini değiştirip iyileştirebilirseniz, beyin sağlığınızı güçlendirebilir ve demansı önleyebilirsiniz” diyerek bulguların önemine dikkat çekti.

Wake Forest Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden çalışmanın baş araştırmacısı Prof. Dr. Laura Baker ise, “Bu çalışma, bilişsel işlevleri iyileştirmek için yeni bir reçete sunuyor. Sağlıklı davranışların beyin sağlığı için kritik olduğunu bir kez daha kanıtladık,” dedi.

Alzheimer Derneği’nin tıbbi ve bilimsel ilişkilerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Dr. Heather Snyder, “Demans ve bilişsel bozulma, yalnızca ilaçlarla değil, davranışsal müdahalelerle de ele alınması gereken karmaşık bir sorun. Bu çalışma, çok yönlü bir yaklaşımın gerekliliğini ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

Lancet Komisyonu raporuna göre, demans vakalarının yaklaşık yüzde 45’i değiştirilebilir risk faktörlerine müdahale edilerek önlenebilir. Bu faktörler arasında obezite, hareketsizlik, hipertansiyon ve diyabet gibi sağlık sorunları yer alıyor.

Çalışma, özellikle APOE4 gen varyantına sahip bireylerin yaşam tarzı değişikliklerinden daha fazla fayda sağlayabileceğini gösterdi.

Nörobilimci Doç. Dr. Cindy Barha, fiziksel aktivitenin, özellikle yürümenin, beyinde BDNF (beyin kaynaklı nörotrofik faktör) üretimini teşvik ederek zihni keskin tuttuğunu belirterek, “BDNF, beyniniz için doğal bir gübre gibidir” diyen Barha, egzersizin nöroprotektif etkilerini vurguladı.

EK BULGULAR VE ÖNERİLER

Araştırma, sosyal bağlantıların ve bilişsel eğitimin, beyin esnekliğini (nöroplastisite) desteklediğini gösterdi.

DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü’nün yayımladığı bir çalışmada, yaşlı bireylerin beyinlerinin, gençlere kıyasla karmaşık bilişsel görevlerde farklı stratejiler kullanarak üstün performans gösterebildiği belirtildi.

Örneğin, alışveriş gibi görevlerde, yaşlılar hafıza zayıflığına rağmen diğer beyin bölgelerini aktif şekilde kullanarak başarılı olabiliyor.

Beslenme konusunda, omega-3 yağ asitleri açısından zengin balık, ceviz ve keten tohumu gibi gıdaların düzenli tüketimi, Alzheimer riskini azaltmada etkili.

Haftada iki-üç kez balık tüketimini ve C ile E vitamini açısından zengin meyve-sebze alımını önerdi. Ayrıca, ağız sağlığının da bilişsel sağlıkla bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Diş kaybı ve diş eti hastalıklarının, beslenme kalitesini ve beyne kan akışını olumsuz etkileyerek demans riskini artırabileceği belirtildi.

GELECEK ADIMLAR

Araştırmacılar, şu anda katılımcıların biyobelirteçlerini ve nörogörüntüleme verilerini analiz ederek, bu müdahalelerin uzun vadeli etkilerini inceledi. Uzmanlar, demansın önlenmesi için erken müdahalenin kritik olduğunu vurguladı.

Dr. Yaffe, “Bu bulgular, vasküler sağlıkla bağlantılı bilişsel iyileşmelere işaret ediyor, ancak Alzheimer’ın temel özelliği olan hafıza bozukluğunda belirgin bir fark gözlenmedi” diyerek daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bu çalışma, yaşam tarzı değişikliklerinin demans riskini azaltmada güçlü bir araç olduğunu kanıtladı.

Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, sosyal etkileşim ve bilişsel aktivitelerle, yaşlılıkta zihinsel keskinlik korunabilir.

Uzmanlar, bu alışkanlıkların erken yaşlarda benimsenmesinin, demansın geciktirilmesinde daha etkili olacağını vurguladı.

Yaşlı yetişkinlerde demans riskini azaltmak ve bilişsel işlevleri güçlendirmek için bilimsel bir yol haritası sunan bu araştırma, bireylerin ve sağlık sistemlerinin yaşam tarzı değişikliklerine odaklanması gerektiğini gösterdi.

Dr. Snyder, “Demansla mücadelede çok yönlü bir yaklaşım, geleceğin anahtarı olabilir” dedi.