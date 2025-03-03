Beyoğlu Belediye Meclisi'nde 'askerlik’ gerilimi! Çürük raporu aldın sözleri fitili ateşledi

Meclis oturumunda söz alan AKP'li Meclis Üyesi Emre Bozkuş, Beyoğlu Belediyesi'nin ortak çalışmalar yürüttüğü Kadın Zamanı Derneği'ne yönelik eleştirilerde bulundu.

Bozkuş, "Bu dernek açık açık LGBT propagandası yapıyor. Terör örgütleriyle iltisaklı isimlerle faaliyetler gerçekleştiriyor, seminerler düzenliyor. Semt konaklarında, çocukların eğitim aldıkları yerlerde LGBT bayraklı toplantılar düzenliyor. Kürtçe eğitim adı altında Beyoğlu'nun mahallelerinde ahlaksız ideolojilerini çocuklara sızdırıyorlar" dedi.

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Bozkuş'un açıklamalarına cevap veren Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ise "Kreşlerde yer alan bir tane LGBT bayrağı gösterir misin? Senin psikolojin bozulmuş. Bu ucuz siyaseti bırak. Genç adamsın, yarın utanacaksın. Tetikçilik yapma, siyaset yap" dedi.

“ASKERLİK YAPMAMAK İÇİN PARA YATIRIP ÇÜRÜK RAPORU ALIYORSUN”

Bozkuş'un eleştirilerini sürdürmesi üzerine tekrar konuşan Güney, "Seçildiğimizden beri bizi belli şeylerle yaftalıyorsun. Önce para yatırıyorsun, sonra çürük raporu alıyorsun. Askerlik yapmamak için bütün tuşlara basıyorsun. Sonra şerefli şekilde askerlik yapmış insanları burada yaftalıyorsun" dedi.

Bozkuş'un konuşması sürerken Meclis üyeleri arasında tartışma yaşandı. Tartışmaların devam etmesi üzerine AKP'li Meclis üyeleri oturumu terk etti.