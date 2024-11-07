Beyoğlu Belediyesi tarafından kurulan ‘Kadın El Emeği Pazarı’ açıldı

Beyoğlu Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (BESMEK) üretim yapan kadınlara destek olmak amacıyla "Kadın El Emeği Pazarı" Şişhane Meydanı'nda açıldı.

Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (BESMEK) üretim yapan kadınlara destek olmak amacıyla "Kadın El Emeği Pazarı"nı yeniden kurdu. Kadınların BESMEK Eğitim Merkezleri'nde aldıkları eğitimlerle ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerini satarak ev ekonomisine katkıda bulunabilecekleri Kadın El Emeği Pazarı, Şişhane Meydanı'nda açıldı. "Kadın El Emeği Pazarı"nın açılışına Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve vatandaşlar katıldı. Başkan Güney açılışın ardından stantları gezerek kadın kursiyerlerle sohbet etti.

"Biz üreten kadından yanayız"

Kadın El Emeği Pazarı'nın açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Beyoğlu'nda güçlü kadınlar olsun isteriz. Güçlü kadınlarla biz güçlü Beyoğlu'nu oluşturacağına inanıyoruz. Biz göreve geldiğimiz ilk günden beri daha güçlü kadınlar ayakları daha yere sağlam basan kadınlar Beyoğlu'nda sıkıntı sorun yaşamayan kadınlar için çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Bugün Beyoğlu Enstitüsü, Beyoğlu BESMEK üretimi yapan, el emeği, göz nuru belki bir ürünü aylarca, belki bir ürünü haftalarca uğraşıp üreten kadınların el emeğini değerlendireceği; kendi ev ekonomilerine destek olabileceği dolayısıyla onları üretirken de daha şevklendireceğimiz Kadın El Emeği Pazar açılışı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Burada da biz üreten kadından yana tarafız. Biz ayakları yere basan kendi geçimini kendisi sağlayabilen, ev ekonomisine eşine destek olabilen, çocuklarını daha iyi şartlarda yetiştirme arayışında olan kadından yana tarafız" ifadelerini kullandı.

"Burada satış yaptığımız için çok memnunuz"

Stantta satış yapan Leyla Güney, "Burada satış yapıyoruz. Çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz başkanımıza. Hemen söz verdiği gibi sözünü yerine getirdiği ve açtığı hepimizi coşkulandırdı. Çok çok memnunuz. Burada satış yapmamız bize katkı sağlıyor" dedi.

"Buraya gelip ekonomimize katkıda bulunuyoruz"

Stantta satış yapan ise Elif Topuk ise, "Belediyemizin kurslarına katılarak deri ürünler üretmeye başladık. Cüzdanlar, çantalar gibi ürünler yapmaya başladık ve belediye başkanımız bize bunları hem üretip hem satabileceğimiz imkan sağladı. Buraya gelip cebimize katkıda bulunuyoruz. Kadın istihdamı destekleyen bir belediye sağ olsun. Bize yardımcı oluyor bu konuda. Hem kurs açarak hem de bunların satışına katkı sağlayarak bize fayda sağlıyor" diye konuştu.

"Herkesin buraya gelip el emeklerimizi görmesini istiyoruz"

Beyoğlu Belediyesi'nden aldığı kurslarla el emeği ürünlerini satan Hatice Şen, "Belediyeden kurslar aldım. Sonra belediye bize stant açtı. Yaptığımız el emeklerini burada satıyoruz. İnşallah hayırlısıyla satışımız olur. Babetler yapıyoruz çocuklar için çantalar her şeyi yapıyoruz. Bir örgüyü yapmam 2-3 saatimi alıyor. Babet patikler 150 lira, çantalarımız var onlar da 500 lira. Herkesin buraya gelip el emeklerimizi görmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ev ekonomisine katlı sağlamak için çabalıyoruz"

Devamlı satış yapabileceğimiz bir yer istediklerini söyleyen Nurten Özensoy, "Beyoğlu Belediyesi'nin açtığı kurslara gidiyoruz eve katkımız olsun diye. Emek veriyoruz ve yapıyoruz. Devamlı satış yapabileceğimiz bir yer olsun istiyoruz. Ürettikçe satmak istiyoruz. Evimize katkımız olsun diye. Kadınlarımızın ekonomiye katkı sağlanmasını istiyoruz" dedi.