Beyoğlu Belediyesi'nde başkanvekili seçildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, tutuklanarak görevinden uzaklaştırıldı.

Karar sonrası bugün başkanlık koltuğuna vekillik edecek kişi seçimle belirlendi.

ADAYLAR BELLİ OLDU

CHP grubunun Beyoğlu Belediye Başkanvekili adayı Av. Sefer Karaahmetoğlu olarak belirlendi.

Sefer Karaahmetoğlu

AKP grubunun Beyoğlu Belediye Başkanvekili adayı ise Süleyman Baba oldu.

Seçimi CHP'nin adayı Karaahmetoğlu kazandı.

SEÇİM KIRAN KIRANA GEÇTİ

Seçimde ilk tur oylamasında 17 CHP, 13 AKP oyu çıktı.

İkinci tura geçildiğinde ise sonuç yine değişmedi. Üçüncü turda da kesin sonuç çıkmayınca, son olarak dördüncü tura geçildi.

Üçüncü turda ise sonuç 16 CHP, 14 AKP oldu.

SON TURDA KAZANAN CHP OLDU

Dördüncü tur seçimleri sonucunda CHP’nin adayı Sefer Karaahmetoğlu 16, AKP’nin adayı Süleyman Baba 14 oy aldı.

CHP'nin adayı Karaahmetoğlu Beyoğlu’nun yeni başkanvekili seçildi.

“Komisyon pamuk ipliğine bağlı!” Ankara kulisleri karıştı

Tutuklu CHP'li belediye başkanından ilk mesaj!