Beyoğlu Belediyesi’ne 'operasyon' iddiası! Belediye başkanından yanıt

Beyoğlu Belediye Başkanı Güney, Beyoğlu Belediyesi hakkında son dönemde ortaya atılan iddialar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İnan, yaptığı konuşmada şunları söyledi,

"Aslında gündemi böylesi bir açıklama ile meşgul etmek istemezdim lakin bir televizyon kanalında, bir yorumcu tarafından, Beyoğlu Belediyesi'nin adı karıştırılarak dile getirilen, esas itibarıyla şahsımı hedef alan mesnetsiz iddia ve iftiraları alenen yayma çabalarına karşı yanıt verme zorunluluğum doğmuştur.

"KARANLIK BİR ALGI OPERASYONU YÜRÜTÜLMEK İSTENMEKTEDİR"

Öncelikle vurgulamak isterim ki, 'Beyoğlu Belediyesi'ne operasyon yapılacak' şeklinde dolaşıma sokulan iddiaların tamamı hukuki dayanaktan yoksundur ve kasıtlıdır. Şahsım ve belediyemiz hakkında yalan ifadelerle bezeli karanlık bir algı operasyonu yürütülmek istenmektedir.

Yalan, karalama ve iftira temelli, gayrı ahlaki ve gayrı hukuki girişimlere karşı asla geri adım atmayacağımın, tüm hukuki ve yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımın bilinmesini isterim. Beyoğlu Belediyesi'nden emekli olmuş işçi bir babanın evladı olarak, Beyoğlu halkının teveccühüyle seçilerek, doğup büyüdüğüm Beyoğlu'na hizmet etmeye başladığım 31 Mart 2024 tarihinden bu yana, hesabını veremeyeceğim tek bir icraatım olmamıştır.

Sokaklarını adım adım gezdiğim, çocukluğumu, eğitim hayatımı, gençliğimi geçirdiğim, iş hayatına atılıp ekmeğimi kazandığım, ailemi kurduğum Beyoğlu'nda beni herkes tanır. Gençlik yıllarımda, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları'nda başladığım, Beyoğlu İlçe Başkanlığıyla devam ettiğim siyasi yaşamım, tamamıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçmiştir.

"BEYOĞLU, HALKININ İRADESİ VE GÜVENİYLE SEÇİLMİŞ BİR CUMHURİYET HALK PARTİLİDİR"

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, Türkiye'nin ve Cumhuriyetimizin kurucusu olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi olmaktan, mutluluk ve onur duyarım. Vatanın bölünmez bütünlüğünden asla taviz vermeyen, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine kararlılıkla bağlı bir Cumhuriyet Halk Partili olarak, terörün ve şiddetin her türlüsüne karşı olduğumu da beni tanıyan herkes bilir.

Kimse, belli çıkar gruplarına hizmet etmek amacıyla, şahsımın adını terör ya da şiddetle yan yana getirmeye cüret edemez. Aksini iddia edenlerle, her platformda ve yasalar önünde hesaplaşmaya hazırım. İnan Güney, Beyoğlu halkının iradesi ve güveniyle seçilmiş bir Cumhuriyet Halk Partilidir.

Bilindiği gibi halkımız, 31 Mart 2024'te 30 yıldır, hizmetten mahrum bırakılmış, kaynakları heba edilmiş Beyoğlu Belediyesi'ndeki gidişata dur demiş; görevi Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Belediye Başkanı olarak şahsıma vermiştir. Yıllar sonra, Beyoğlu'nun tekrar halkçı belediyeciliğe kavuşması, belli grup ve odaklara değil, Beyoğlu'nda yaşayan herkese hizmet götürülmesi kimi çevrelerde hazımsızlık yaratmıştır.

"ONLARA, RAHATSIZLIK VERMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Göreve geldiğimizden beri, israfı önlememiz, kamu kaynaklarını belli çıkar gruplarına değil, halkımızın hizmetine sunmamız, bazı odakların hesaplarını bozmuştur. Asıl rahatsızlıkları, sadece 1 yıllık hizmet süremiz içinde açtığımız Emekli Evleri, Emekçi Evleri gibi hizmetlerimiz, çocuklarımıza dağıttığımız beslenme paketlerimiz, okullarımızda öğrencilerimiz temiz suya kavuşsun diye yaptığımız su sebillerimiz, ring seferlerimiz, engellilerimize sunduğumuz Engelsiz Taksi'lerimizdir.

Asıl rahatsızlıkları, Beyoğlu halkının takdirini kazanan, gayretlerimiz ve hizmetlerimizdir. Asıl rahatsızlıkları, Beyoğlu'nu, önceki yönetimin sebep olduğu 30 yıllık enkazdan kurtarma irademizdir. Onlara, rahatsızlık vermeye devam edeceğim. Şahsıma yönelik kimi ağızların ürettiği bu yalan ve karalama çalışmalarının, beni tanıyan Beyoğlu halkı üzerinde hiçbir tesiri olmayacağını ise herkes bilmelidir.

Büyük mutasavvıf ve şair Yunus Emre'nin 'Sen doğru dur, eğri belasını bulur' öğüdünü asla unutmadan, doğup büyüdüğüm, emekçi babamın bana bıraktığı bir emanet saydığım Beyoğlu'na, Beyoğlu'nda hangi partiden olursa olsun yaşayan tüm komşularıma hizmet için çalışmaktan asla geri durmayacağım. Şahsıma yönelik ucuz karalama çabalarının ve yayıncılık ahlakına sığmayan üslubun takdirini değerli Beyoğlu halkının ve ülke kamuoyunun vicdanına bırakıyorum."