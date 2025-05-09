Beyoğlu Kültür ve Sanat Platformu kuruluyor

Beyoğlu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehrin tüm dinamiklerini harekete geçirmek amacıyla Barcelo Otel'de "Kültür Sanat Buluşması" düzenlendi.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya sanatçıların yanı sıra Beyoğlu'nda kültür ve sanata yön veren kurumların temsilcileri, kültür ataşeleri, sanat galerileri, sinema, tiyatro, müzik ve edebiyat dünyasından önemli isimler katıldı.

Buluşmada, Beyoğlu'nun kültür ve sanat alanında ilerleyeceği yol haritasının belirlenmesi amacıyla kapsamlı fikir alışverişinde bulunuldu.

"GELİN, BEYOĞLU KÜLTÜR VE SANAT PLATFORMU'NU HEP BİRLİKTE HAYATA GEÇİRELİM"

Katılımcılar, ortaklaşa yürütülebilecek projeleri değerlendirdi, Beyoğlu'nu yeniden kültür ve sanatın cazibe merkezi haline getirmek için işbirliği mesajı verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beyoğlu'nun kültür ve sanat hayatını ileriye taşıyacak etkili politikalar geliştirme konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Günü kurtaran değil geleceği kuran bir irade geliştirmeye çalıştık. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hummalı bir işe giriştik. Sanatçılarımıza, alanında uzmanlara kulak verdik. Çokça görüş aldık. Her temastan yeni şeyler öğrendik. Elimizdeki olanakları inceledik. Kurumsal kapasitemizi yükselttik. Ayakları yere basan, gelecek hedefi olan bir vizyon belirledik. 'Müşterek Beyoğlu' diyoruz, böylece sanatı tüm Beyoğlu sakinleri ve misafirleri için erişilebilir kılacağız. 'Yeniden Beyoğlu' diyoruz, ilçemizin üzerine serilmiş ölü toprağını atacak, sanatın merkezi haline getirecek, yeniden canlandıracak, ayağa kaldıracağız. 'Mekan Beyoğlu' diyoruz, kültür sanat üretiminde ve erişiminde yaşanan temel ihtiyaçları karşılayacak, imkanları el birliğiyle çoğaltacağız. 'İşbirliği Beyoğlu' diyoruz, bu alandaki tüm paydaşlar, kurumlar ve özneler ile kültür-sanat alanının kentimizde tekrar yeşermesini sağlayacağız."

Sanatın iklim çağrısı! İklim krizine karşı kültürün gücü

Güney, sanat camiasına işbirliği çağrısında bulunarak, "Burada bulunan tüm konuklara bir çağrım var: Gelin, Beyoğlu Kültür ve Sanat Platformu'nu hep birlikte hayata geçirelim. Beyoğlu'muza renk, can ve ruh katacak bu adımı birlikte atalım. Bu salonun, kentimiz ve gelecek nesiller için önemli bir adım atarak bu platformu kuracak iradeyi göstereceğine inanıyorum. Bizim arzumuz, Kültür-Sanat Platformunun yapıcı, yönlendirici ve belirleyici, belediyemizin ise kamu adına uygulayıcı olduğu demokratik bir modeli hayata geçirmek çünkü bizler için Beyoğlu'nun kültür-sanat insanları, yalnızca hizmet alan vatandaşlar değil bizim Beyoğlu'nu ayağa kaldırma mücadelemizin paydaşıdır. Bu modelin, yalnızca Beyoğlu'nda değil tüm Türkiye'de örnek bir model olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.