Beyoğlu Kültür Yolu Festivali yoğun bir katılımla start aldı

AA

Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yanı sıra çok sayıda kültür sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye Kültür Yolu Festivallerini bu yıl 5 şehre yaydıklarını belirterek "16 Eylül'de Çanakkale Kültür Yolu Festivali ile festivaller zincirini başlattık. Çanakkale Kültür Yolu Festivali müthiş geçti ve etkinliklere 35 bin seyirci katıldı. Bu da bizi çok sevindirdi. Hemen akabinde başlayan Konya Mistik Müzik Festivali bu akşam son buluyor. Bugün de Beyoğlu Kültür Festivali ve Başkent Kültür Yolu Festivallerimiz başlıyor." dedi.

Bu yıl 8 Ekim'de Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali'ni de zincire eklediklerine işaret eden Ersoy, Kültür Yolu Festivallerinin her yıl genişleyerek devam edeceğini aktardı.

Tiyatrodan sinemaya, edebiyattan dansa, müzikten dijital sanatlara, sergilerden sohbetlere geniş kapsamlı bir kültür sanat deneyimi yaşatacak festival, 51 mekanda, 88 salon ve 5 açık hava sahnesinde gerçekleştirilecek.

İstanbul'un somut ve somut olmayan kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarıp dünya sahnesine taşımayı amaçlayan festival, Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) başlayıp Galataport'a ulaşan 4,1 kilometrelik bir rotayı kapsıyor.

Festival 23 Ekim'de sona erecek.