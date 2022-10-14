14 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nden Hırçın Kız geçti

Kültür ve Turizm Bakanlığının beş şehirde çok daha kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde, William Shakespeare'in erken dönem komedilerinden Hırçın Kız, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun yorumuyla sanatseverlerle buluştu.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 14:52
Takip Et

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nden Hırçın Kız geçti

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nden Hırçın Kız geçti
+
Aa
-

7'den 70'e herkesi kapsayan 1000'den fazla etkinlikle süren Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, toplumu kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor. Festival kapsamında William Shakespeare'in erken dönem komedilerinden Hırçın Kız oyunu, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda seyircilerle buluştu.

Sinyor Battista'nın biri fevkalade hırçın ve dik başlı, diğeri uysal ve uyumlu iki kızının evlilik maceraları çevresinde dönen oyun, Yücel Erten'in rejisiyle İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelendi. Oyun, seyircilerden tam not aldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
1
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
2
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
3
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
4
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
﻿Cezası yüzde 121 artacak: Ehliyeti olanlar dikkat
5
﻿Cezası yüzde 121 artacak: Ehliyeti olanlar dikkat
﻿Cezası yüzde 121 artacak: Ehliyeti olanlar dikkat
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
6
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
7
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
﻿Böyle olur kadınların kavgası. Yerlerde sürüklendiler
﻿Böyle olur kadınların kavgası. Yerlerde sürüklendiler
﻿Böyle olur kadınların kavgası. Yerlerde sürüklendiler
﻿Tatyos Efendi 6. Kadıköy Plak Günleri'nde anılacak
﻿Tatyos Efendi 6. Kadıköy Plak Günleri'nde anılacak
﻿Tatyos Efendi 6. Kadıköy Plak Günleri'nde anılacak
﻿TÜBİTAK duyurdu: Covid-19 ilacında Faz-2 çalışmaları bitti
﻿TÜBİTAK duyurdu: Covid-19 ilacında Faz-2 çalışmaları bitti
﻿TÜBİTAK duyurdu: Covid-19 ilacında Faz-2 çalışmaları bitti
﻿Hasdal Katı Atık Aktarma İstasyonu hizmete açıldı: Çok çalışıyor, hızlı ve kaliteli çözümler üretiyoruz
﻿Hasdal Katı Atık Aktarma İstasyonu hizmete açıldı: Çok çalışıyor, hızlı ve kaliteli çözümler üretiyoruz
﻿Hasdal Katı Atık Aktarma İstasyonu hizmete açıldı: Çok çalışıyor, hızlı ve kaliteli çözümler üretiyoruz
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.