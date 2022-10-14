Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nden Hırçın Kız geçti

7'den 70'e herkesi kapsayan 1000'den fazla etkinlikle süren Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, toplumu kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor. Festival kapsamında William Shakespeare'in erken dönem komedilerinden Hırçın Kız oyunu, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda seyircilerle buluştu.

Sinyor Battista'nın biri fevkalade hırçın ve dik başlı, diğeri uysal ve uyumlu iki kızının evlilik maceraları çevresinde dönen oyun, Yücel Erten'in rejisiyle İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelendi. Oyun, seyircilerden tam not aldı.