Beyoğlu'nda 3 katlı binada çökme! 3 otomobil zarar gördü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Beyoğlu'nda 3 katlı binada çökme! 3 otomobil zarar gördü

Beyoğlu'nda üç katlı bir binada çökme meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 3 katlı bir binada kısmi çökme meydana geldi. Çökme sonucu binadan düşen beton parçaları 3 otomobilde hasara neden olurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi Dereotu Sokak'ta meydana geldi.

Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binadan kopan beton parçaları 3 aracın üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, binanın bulunduğu sokağa şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yapılan incelemede binadaki kısmi çökme sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığı belirlenirken, araçlarda maddi hasar meydana geldiği görüldü. Yaşanan olay nedeniyle bina tahliye edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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