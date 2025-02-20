Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın

Beyoğlu’nda 5 katlı bir binada henüz öğrenilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine ekipler sevk edilirken yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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