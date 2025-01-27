Beyoğlu'nda 5 katlı tarihi otelde korku dolu anlar! Saunada başladı, misafirler tahliye edildi

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı tarihi otelin sauna bölümünde bulunan elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı. Otelde kalan bazı turistler panikle dışarı çıktı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde bulunan 5 katlı otelin eksi ikinci kattaki saunada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Saunadan duman çıktığını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi.

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telde bulunanlar tahliye edilirken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

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Otelde kalan bir kaç turist panikle dışarı çıktı. Otelin 5'inci katında kalan turist bir baba dumandan etkilenmesin diye çocuğunu battaniyeye sarıp dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri kontrollerini tamamlayıp ayrılırken, olayla ilgili inceleme başlattı.

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