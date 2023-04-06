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Metruk bina çöktü tramvay seferleri durdu

Beyoğlu’nda tadilatı yapılan 5 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi. Binadan yola beton parçaları düşerken, Karaköy-Tophane arası tramvay seferleri durduruldu.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 08:31
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Beyoğlu'nda binada kısmi çökme

Metruk bina çöktü tramvay seferleri durdu
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İHA’da yer alan habere göre, Beyoğlu Karaköy, Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı metruk binada, saat 06.30 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilat yapılan binada sabah saatlerinde kısmı çökme oldu. Çökme nedeniyle yola beton parçaları döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yola şerit çekerek Beşiktaş istikametini araç trafiğine kapattı. Tedbir amacıyla, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı, Karaköy - Tophane arasında seferlerini durdurdu. Binada yetkililerin incelemeleri sürüyor.

Metro İstanbul Twitter’dan yaptığı açıklamada, “T1 Kabataş-Bağcılar hattımızda bölgede bulunan bir binanın yıkılma riski nedeniyle emniyet güçleri tarafından seferlerimiz Karaköy-Tophane arasında durdurulmuştur.” ifadelerini kullandı.

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