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Beyoğlu’nda derneğe silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı

Beyoğlu’nda Giresun Alucra Topcam Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Güzelleştirme Lokaline ismi öğrenilemeyen bir kişi silahlı saldırıda bulundu. Aynı masada oyun oynayan üç kişiyi yaralayan saldırgan olay yerinden kaçtı.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 02:51
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Beyoğlu’nda derneğe silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı

Beyoğlu’nda derneğe silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı
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Olay, saat 22.00 sıralarında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokakta bulunan Giresunlulara ait bir lokalde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle elinde silah olan saldırgan derneğe girip aynı masada oyun oynayan Şerafettin Fındık, Hüseyin Burun ve Faik Onur kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan üç kişi yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırganın kaçmasıyla yaralılar dernekte bulunan vatandaşlar tarafından araçlarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Şerafettin Fındık ve Faik Onur’un durumunun iyi olduğu öğrenilirken ameliyata alınan Hüseyin Burun’un ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Saldırıya uğrayan üç kişiyle aynı masada oturduğunu söyleyen Adem Kodal, “İçeride oyun oynayan 4 kişiye silahlı bir şahıs, başında şapka ve maskeyle kapıyı açarak içeri girdi, direkt ateş etti. 3 kişi yaralandı sonra kaçarak gitti” diye konuştu.

Olay yeri inceleme ekipleri derneğin içinde uzun süre çalışma yaparken polis ekiplerinin kaçan saldırganı arama çalışmaları sürüyor. (İHA)

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