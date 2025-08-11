Beyoğlu'nda devrilen ağaç elektrik direklerini yıktı

Beyoğlu’nda devrilen incir ağacı iki elektrik direğini yıktı. Direklerin üzerine düştüğü park halindeki 2 araçta hasar oluştu.

Belediye ekipleri elektrikli testere ile devrilen ağacın dallarını keserken, BEDAŞ ekipleri de elektrik hatlarını onarmak için çalışma başlattı.

Olay saat 16.30 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi Kurudere Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki incir ağacı, henüz bilinmeyen bir sebeple yola devrildi.

Ağacın çarptığı 2 elektrik direği de devrilerek, park halindeki 2 aracın üzerine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve BEDAŞ ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri, elektrikli testere ile dalları keserek devrilen ağacı yoldan kaldırırken, BEDAŞ ekipleri de devrilen elektrik direklerini kaldırmak ve elektrik hatlarını onarmak için çalışma başlattı. Olayda park halindeki 2 araçta hasar oluştu.