Beyoğlu’nda eğlence mekânında korkunç gece! Hesap tartışması kanlı bitti: Beyzbol sopasıyla dövdüler

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Beyoğlu Taksim’de eğlence mekanına giden üç arkadaş, içmedikleri içkinin parasını ödemeyi reddedince mekan çalışanları arasında kavga çıktı. Silah gösteren mekan çalışanları beyzbol sopası ile 3 arkadaşı dövdü. Karakolluk oldular.

Olay, 28 Mayıs Çarşamba günü saat 06.50 sıralarında Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Onur B., Hasan B. ve Abdulsamet A. Taksim Meydanı'nda bir eğlence mekanına girdi. Burada bir süre eğlenen 3 arkadaştan Onur B., masaya içki istedi.

Beyoğlu’nda eğlence gecesi kabusa döndü! Hesap tartışması kanlı bitti: Beyzbol sopasıyla dövdüler

BEYZBOL SOPASIYLA DÖVDÜLER

Ancak 3 arkadaş içkiyi bardaklara doldurmadan mekan çalışanlarıyla aralarında hesap nedeniyle tartışma çıktı. Abdulsamet A.'nın "İçmediğim içkinin parasını ödemem" demesi üzerine çalışanlar Abdulsamet A., Onur B. ve Hasan B.'yi dışarı çıkardı. Burada çıkan kavgada 3 arkadaş mekan çalışanları tarafından silah çekilerek beyzbol sopasıyla darbedildi. Saldırganlar Abdulsamet A.'nın cebindeki 3 bin 700 lirayı da gasbetti.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mağdurların ifadelerine başvurarak, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmada olaya 7 şüphelinin karıştığı tespit edildi. Kamera görüntülerinden şüphelilerin, Şehmus K. (33), Ercüment A. (40), Eyyup C. (46), Muhammed K. (20), Hakan Ö. (43), İbrahim K. (25), ve Mustafa A. (36) olduğu belirlendi. Polis ekipleri şüphelileri olayda kullanılan tabancayla birlikte gözaltına aldı.

24 SUÇ KAYITLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Muhammed K., Mustafa A. ve Şehmus K. tutuklanırken, Eyüp C., Hakan Ö. ve İbrahim K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin poliste daha önceden 24 suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

Beyoğlu’nda eğlence gecesi kabusa döndü! Hesap tartışması kanlı bitti: Beyzbol sopasıyla dövdüler

Beyoğlu’nda eğlence gecesi kabusa döndü! Hesap tartışması kanlı bitti: Beyzbol sopasıyla dövdüler

Beyoğlu’nda eğlence gecesi kabusa döndü! Hesap tartışması kanlı bitti: Beyzbol sopasıyla dövdüler

Beyoğlu’nda eğlence gecesi kabusa döndü! Hesap tartışması kanlı bitti: Beyzbol sopasıyla dövdüler

Beyoğlu’nda eğlence gecesi kabusa döndü! Hesap tartışması kanlı bitti: Beyzbol sopasıyla dövdüler

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