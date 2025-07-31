Beyoğlu'nda eğlence mekânın çatısı alev alev yandı

Öğrenilen bilgilere göre, saat 22.30 civarında Beyoğlu İstiklal Caddesi Mis Sokak'ta bulunan dört katlı binanın çatı katındaki eğlence yerinde sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın başladı. Alevleri fark eden çevredekiler, durumu acil servise haber verdi.

Alınan ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, zabıta ve sağlık görevlileri yönlendirildi. Güvenlik güçleri sokakta önlem alırken, itfaiyenin müdahalesi sayesinde çatı katındaki yangın yayılmadan kontrol altına alındı.

Yangın sırasında mekanda bulunan müşteriler güvenlik nedeniyle binadan uzaklaştırıldı. Olay sonucu eğlence mekanında mal hasarı oluştu. Yetkililer konuyla ilgili soruşturma başlattı.