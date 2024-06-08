Beyoğlu’nda eğlence mekanlarına denetim

Kaynak: İHA
Beyoğlu’nda eğlence mekanlarına denetim

Beyoğlu’nda Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Beyoğlu’nda eğlence mekanlarına yönelik denetim uyguladı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekipler, eğlence mekanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla bir dizi denetim faaliyeti yürüttü. Bu kapsamda, Ahlak Büro Amirliği personeli tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, mekan işletmecilerinin yasal yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği titizlikle incelendi.

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İşletmelerin sahip olması gereken resmi belgeler, polis ekiplerince detaylı bir şekilde kontrol edildi. Ayrıca, eğlence mekanlarında bulunan bireylerin kimlik bilgileri, güvenlik güçleri tarafından tek tek toplanarak genel bilgi taraması (GBT) için sorgulandı.

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