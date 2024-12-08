Beyoğlu’nda eğlence mekanlarına sahte alkol denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkol kaynaklı ölümlerin artması üzerine Beyoğlu’ndaki alkollü eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, Kaçakçılık Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri, son dönemde artan sahte alkol ölümleri üzerine denetimlerini sıklaştırdı. Beyoğlu'ndaki eğlence mekanlarında yapılan denetimlerde, alkollü içeceklerin bandrolleri kontrol edilirken, mekanların gerekli evrakları da titizlikle incelendi. Ayrıca, mekanlarda bulunan kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Saat 22.00'de başlayan ve 02.00'de sona eren denetimlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Emniyet yetkilileri, denetimlerin devam edeceğini belirtti.