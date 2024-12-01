Beyoğlu’nda evlat dehşeti: Kadın son görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Beyoğlu’nda evlat dehşeti: Kadın son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Beyoğlu’da E.İ, isimli bir kişi kanser hastası annesini darp edip öldürdükten sonra polisi arayıp ‘Annem evde hareketsiz yatıyor’ diye ihbar yaptı. Şüpheli sorgulama sonrası tutuklanırken, zanlının olaydan önce annesi ile birlikte eve girdiği son kamera görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 24 Kasım Pazar günü saat 10.00 sıralarında Çatma Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre İ. (57) polisi arayarak kanser hastası annesinin evde hareketsiz yerde yattığı ihbarında bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde sırt üstü hareketsiz yatan 79 yaşındaki Meral Sertel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Bunun üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli Emre İ.'nin ellerinde şişlik olduğunu tespit etti. Emre İ. gece annesiyle tartıştığını ve ardından da yattığını söyledi.

Beyoğlu’nda evlat dehşeti: Kadın son görüntüleri ortaya çıktı

Şüpheli, sabah kalkınca annesinin hareketsiz yattığını gördüğünü belirtti. Şüphelinin annesiyle aralarında tartışma yaşandığı, tartışmanın kavgaya dönüştüğü Emre İ. tarafından darbedilen kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Şüpheli Emre İ. "Kasten öldürme" suçundan sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu’nda evlat dehşeti: Kadın son görüntüleri ortaya çıktı

KADININ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan öldürülen Meral Sertel'in olaydan 2 gün önce oğlu Emre İ. ile yaşadıkları binaya girdiği anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Beyoğlu’nda evlat dehşeti: Kadın son görüntüleri ortaya çıktı

Katil zanlısı Emre İ.'nin sosyal medyada da bir görüntüyü paylaştığı belirlendi.

Beyoğlu’nda evlat dehşeti: Kadın son görüntüleri ortaya çıktı

Beyoğlu’nda evlat dehşeti: Kadın son görüntüleri ortaya çıktı

Beyoğlu’nda evlat dehşeti: Kadın son görüntüleri ortaya çıktı

Beyoğlu’nda evlat dehşeti: Kadın son görüntüleri ortaya çıktı

Beyoğlu’nda evlat dehşeti: Kadın son görüntüleri ortaya çıktı

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