Beyoğlu’nda evlat dehşeti: Kadın son görüntüleri ortaya çıktı

Olay, 24 Kasım Pazar günü saat 10.00 sıralarında Çatma Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre İ. (57) polisi arayarak kanser hastası annesinin evde hareketsiz yerde yattığı ihbarında bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde sırt üstü hareketsiz yatan 79 yaşındaki Meral Sertel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Bunun üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli Emre İ.'nin ellerinde şişlik olduğunu tespit etti. Emre İ. gece annesiyle tartıştığını ve ardından da yattığını söyledi.

Şüpheli, sabah kalkınca annesinin hareketsiz yattığını gördüğünü belirtti. Şüphelinin annesiyle aralarında tartışma yaşandığı, tartışmanın kavgaya dönüştüğü Emre İ. tarafından darbedilen kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Şüpheli Emre İ. "Kasten öldürme" suçundan sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KADININ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan öldürülen Meral Sertel'in olaydan 2 gün önce oğlu Emre İ. ile yaşadıkları binaya girdiği anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Katil zanlısı Emre İ.'nin sosyal medyada da bir görüntüyü paylaştığı belirlendi.