Beyoğlu'nda, gecekondu alev alev yandı

Kaynak: DHA
Beyoğlu'nda, gecekondu alev alev yandı

Beyoğlu'nda, bir gecekonduda yangın çıktı. Yangın bitişikteki evlere de sıçradı.

Beyoğlu'nda, bir gecekonduda başlayan yangın, bitişikteki evlere de sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

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Yangın, saat 22.15 sıralarında Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Ufakköprü Sokak'taki bir gecekonduda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede yandaki evlere de sıçradı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası, gecekondu ve alevlerin sıçradığı diğer evlerde hasar oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

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