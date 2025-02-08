Beyoğlu’nda gecekondu yangını; alevlere damacana ile müdahale edildi

Kaynak: DHA
Beyoğlu’nda gecekondu yangını; alevlere damacana ile müdahale edildi

Beyoğlu'nda yangın çıktı. Çıkan yangını mahalle sakini alevlere damanaca sularla müdahale etti.

Beyoğlu'nda iki katlı gecekonduda çıkan yangında bir kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, mahalle sakinleri alevlere damacanadan su sökerek müdahale etmeye çalıştı.

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Yangın, saat 00.30 sıralarında İstiklal Mahallesi İplikçi Fırını Caddesi'nde bulunan 2 katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

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Alevler kısa sürede büyürken çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Panik yaşayan mahalle sakinleri, alev alev yanan eve hortum ve damacanadan su dökerek müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken bir kişi, ambulanstaki tedavisinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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