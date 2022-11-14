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  • Saldırının ardından bebek arabası görüntüsü yürekleri dağlamıştı. Bebek arabasındaki çocuğun babası konuştu

Saldırının ardından bebek arabası görüntüsü yürekleri dağlamıştı. Bebek arabasındaki çocuğun babası konuştu

Beyoğlu'ndaki patlamada görenlerin yüreklerini dağlayan bebek arabasının fotoğrafı sosyal medyada hızla yayılmıştı. Bebek arabasındaki 3. yaşındaki çocuğun babası Taner Sinan konuştu.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 14:09
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Beyoğlu'nda gerçekleşen patlamadaki bebek arabasının sırrı çözüldü. Bebek arabasındaki çocuğun babası konuştu

Saldırının ardından bebek arabası görüntüsü yürekleri dağlamıştı. Bebek arabasındaki çocuğun babası konuştu
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İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleşen hain saldırıdan bazı detaylar gelmeye devam ediyor.

Sivilleri hedef alan bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı.

Patlamadaki görüntülerde bir bebek arabasının görülmüş ve bu fotoğraf yürekleri dağlamıştı.

BEBEK ARABASININ SAHİBİ OLAN BABA KONUŞTU

Patlamanın hemen ardından yaralı bebeğini kucağına alarak eşiyle birlikte olay yerinden kaçan baba dehşet anlarını anlattı.

BEBEK TEDAVİ ALTINDA

3 yaşındaki A.S., anne Bilge Sinan ve baba Taner Sinan da patlama anında oradaydı. Patlamanın şiddetiyle bebek arabası fırlarken, baba Taner Sinan, bebeği kucağına alarak eşiyle birlikte olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Anne, baba ve 3 yaşındaki bebek hafif şekilde yaralanırken, bebek arabası da paramparça oldu. Yaralı bebek ve anne Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, baba da bir kulağındaki duyma yetisini kaybetti.

“ ARABAYA SARILDIM AMA PATLAMA BİZİ DE FIRLATTI”

Bir anda büyük bir gürültüyle sarsıldıklarını söyleyen baba Taner Sinan, "Bir şey anlayamıyorsun. Birden bire çok büyük bir gürültü oldu. Fena bir basınç oldu. Çocuk arabası elimdeydi. Arabaya sarıldım ama bizi de fırlattı attı. Çocuk arabası orda kaldı, alamadık bir daha. Bir daha patlama olur diye alamadım. Çocuğu kucağıma aldım, koşarak çıktık. Çocuğun yüzünde ve kafasında yaralar var. Hayati bir tehlike yok. Sağ olduğuna seviyorum. Kulağımı kaybettim. Duymayı kaybettim" dedi.

(Kaynak: İHA)

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Aslı Uygar
14.11.2022 14:20
Tabiki tip önemli. Elalemi mi besleyeceğiz. Bu terörist suriye nin çingene-arap karışımı, bize iyi olsaydı bile uymazdı.Neslimizi mahvediyorlar. Huy, kültürü değiştirmeye çalışıyorlar.Paramız bitiyor.  
 
varol
14.11.2022 14:19
Çok geçmiş olsun yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum hayatını kaybeden terör şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Devletimiz kanlarını yerde bırakmayacak bu canilerin.  
 
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