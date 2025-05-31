Beyoğlu'nda geriye doğru manevra yapan minibüs kadına çarptı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Bülent Demir Caddesi'nde Bayram A., yönetimindeki minibüs, geri geri gittiği esnada yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Ateş'e çarptı.

Kadına çarptığını fark etmeyen sürücüyü çevredeki vatandaşlar uyararak durdurdu.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Ateş yaralandı. Vatandaşların yardımıyla minibüsün altından çıkarılan yaralı kadın, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Gerçekleşen kaza anı cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde minibüsün sağ şeritten geri geri manevra yaptığı ve o esnada yolun karşısında geçmeye çalışan kadını fark etmeyip çarptığı görülüyor.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.