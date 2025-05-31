Beyoğlu'nda geriye doğru manevra yapan minibüs kadına çarptı

Kaynak: İHA
Beyoğlu'nda geriye doğru manevra yapan minibüs kadına çarptı

Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kadına geriye doğru manevra yapan minibüsün çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Bülent Demir Caddesi'nde Bayram A., yönetimindeki minibüs, geri geri gittiği esnada yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Ateş'e çarptı.

Kadına çarptığını fark etmeyen sürücüyü çevredeki vatandaşlar uyararak durdurdu.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Ateş yaralandı. Vatandaşların yardımıyla minibüsün altından çıkarılan yaralı kadın, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Gerçekleşen kaza anı cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde minibüsün sağ şeritten geri geri manevra yaptığı ve o esnada yolun karşısında geçmeye çalışan kadını fark etmeyip çarptığı görülüyor.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Son Haberler
Dilek İmamoğlu'ndan 'Kadınlara Özgürlük' kampanyası
Dilek İmamoğlu'ndan 'Kadınlara Özgürlük' kampanyası
Meteorolojiden Muğla geneli yağış uyarısı
Meteorolojiden Muğla geneli yağış uyarısı
Beyoğlu'nda geriye doğru manevra yapan minibüs kadına çarptı
Beyoğlu'nda geriye doğru manevra yapan minibüs kadına çarptı
Elon Musk, Trump'ın danışmanlığından ayrıldığını duyurdu
Elon Musk, Trump'ın danışmanlığından ayrıldığını duyurdu
Kontrollü yıkım sırasında bitişikteki bina hasar gördü
Kontrollü yıkım sırasında bitişikteki bina hasar gördü