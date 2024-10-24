Katılımcılarını, Beyoğlu’nun sokaklarında Asena Günal ve Asena Hayal rehberliğinde, Beyoğlu’nun geçmişinden günümüze uzanan hikayelerini, değişen dokusunu ve kültürel mirasını keşfe davet eden Beyoğlu'nda Hafıza turu sadece bir mekan gezisi değil, aynı zamanda Beyoğlu’nu farklı anlatılarla hatırlamak isteyenler için.

Beyoğlu Hafıza Turu 13:30-18:15 saatleri arasında Taksim Meydan’dan başlayarak Galata’ya doğru ilerleyecek olup ücretsizdir.



Düzenleyici notu: Katılımcıların yanlarına su ve küçük atıştırmalıklar getirmesi, rahat kıyafetler tercih etmesi tavsiye edilmektedir.